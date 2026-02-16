Χαλκιδική: Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων από αύριο στη γέφυρα Ποτίδαιας

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν τις δύο επόμενες μέρες.

Οι εργασίες θα γίνουν στη Χ.Θ. 6+000 (Γέφυρα Ποτίδαιας) στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκης, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, από τις 8.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.