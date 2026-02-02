Θεσσαλονίκη: Η Φινλανδή ιστορικός της επιστήμης και συγγραφέας Ίντα Τουρπέινεν σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής

Η Φινλανδή ιστορικός της επιστήμης και συγγραφέας Ίντα Τουρπέινεν θα βρίσκεται τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 19:00 στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2.

Μεταξύ επιστημονικού στοχασμού και λογοτεχνικής ευαισθησίας, η Φινλανδή ιστορικός της επιστήμης και συγγραφέας Ίντα Τουρπέινεν εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από το πρίσμα της ιστορίας της επιστήμης.

Στο πολυβραβευμένο μυθιστόρημά της Έμβια όντα, που έχει ήδη μεταφραστεί σε 28 γλώσσες, καταθέτει μια συναρπαστική αφήγηση και θέτει ερωτήματα για τη θέση του ανθρώπου στον κόσμο που τον περιβάλλει, με όχημα την αληθινή ιστορία εξαφάνισης ενός θαλάσσιου θηλαστικού εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Γι’ αυτά τα ερωτήματα αλλά για την επίδραση της επιστημονικής σκέψης στη λογοτεχνία θα συνομιλήσουν με την Ίντα Τουρπέινεν η συγγραφέας Κατερίνα Μαλακατέ και ο καθηγητής του ΑΠΘ Αθανάσιος Τσίκληρας.

Θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά και την ελληνική νοηματική.

Iida Turpeinen Συγγραφέας

Κατερίνα Μαλακατέ Συγγραφέας

Αθανάσιος Τσίκληρας Καθηγητής ΑΠΘ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου.