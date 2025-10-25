Διπλή έκθεση “Ζωντανεύοντας την Ιστορία” στο ΥΜΑΘ – Θα την εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Μια διπλή έκθεση, με τίτλο «Ζωντανεύοντας την Ιστορία», που συνδιοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας & Θράκης με το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Ελλάδος και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης, θα εγκαινιάσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας & Θράκης (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης).

Η έκθεση περιλαμβάνει δυο θεματικές ενότητες με σπάνια εκθέματα και ντοκουμέντα, πολλά από τα οποία θα εκτεθούν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Η πρώτη θεματική ενότητα είναι αφιερωμένη στον Μακεδονικό Αγώνα, έχει τίτλο «Τιμή στον Μακεδονικό Αγώνα» και περιλαμβάνει το περίστροφο και την δερμάτινη παλάσκα του πρωτεργάτη του Μακεδονικού Αγώνα Παύλου Μελά, τη ματωμένη σημαία του Μακεδονομάχου Παπαδράκου, στην οποία όρκιζε τους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα, ντουλαμάδες και όπλα Μακεδονομάχων κ.α.

Η δεύτερη θεματική ενότητα είναι αφιερωμένη στον Πόλεμο του 1940-1941 και την περίοδο της Κατοχής, έχει τίτλο «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-41 – Η ΚΑΤΟΧΗ 1941 – 1944» και στα εκθέματα περιλαμβάνονται η Πολεμική Σημαία από το Οχυρό Ρούπελ, η Πολεμική Σημαία του Υποβρυχίου «Παπανικολής», θραύσματα από την τορπίλη του ιταλικού υποβρυχίου που τορπίλισε το καταδρομικό «ΕΛΛΗ» τον Δεκαπενταύγουστο του 1940 κ.α.

Εκδήλωση τιμής στη μνήμη της «Τραγουδίστριας της Νίκης», Σοφίας Βέμπο

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 20:00, ανήμερα της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ», το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει μια λιτή ειδική εκδήλωση στο εστιατόριο «Garcon» (Λ. Νίκης και Αγίας Σοφίας γωνία), για να τιμήσει τη μνήμη της «Τραγουδίστριας της Νίκης», Σοφίας Βέμπο, η οποία ξεκίνησε την πορεία της στο τραγούδι από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από κέντρο «ΑΣΤΟΡΙΑ Β», το οποίο βρισκόταν στο ίδιο κτίριο, όπου σήμερα λειτουργεί το εστιατόριο «Garcon».

Τραγούδια της αείμνηστης Σοφίας Βέμπο από την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου θα ερμηνεύσει, συνοδεία πιάνου, η γνωστή ηθοποιός και μουσική ερμηνεύτρια κα. Μελίνα Μποτέλλη.