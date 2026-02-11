MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ανεξαρτητοποίηση της Καραγεωργοπούλου: “Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!”

Φωτογραφία: Intime
Με αισιοδοξία αλλά και μάλλον διάθεση Αγίου Βαλεντίνου σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την ανεξαρτητοποίηση με αιχμές της Ελένης Καραγεωργοπούλου, που θεωρούνταν εκ των στενότερων συνεργατών της.

«Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!», τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Χαρακτηρίζοντας την ανεξαρτητοποίηση ως «χθεσινό περιστατικό», η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας».

«Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

“Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας.

Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς.

Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!”.

