Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου

Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου.

Η κυρία Καραγεωργοπούλου αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, και το κόμμα πλέον μένει με πέντε βουλευτές, τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό για να συνεχίζει να υφίσταται.

Στην επιστολή της η κυρία Καραγεωργοπούλου επικαλείται «πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου».

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, προκαλεί αίσθηση καθώς η ίδια και ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας θεωρούνται ως οι πιο στενοί συνεργάτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά η επιστολή: