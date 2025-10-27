Βόρεια Ήπειρος: Φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων απέτισε ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής
(ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ)
THESTIVAL TEAM
Φόρο τιμής απέτισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στα μνημεία των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών κατά το Έπος του ’40, στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας.
Όπως σημειώνει το πολιτικό γραφείο του Κώστα Καραμανλή στην ενημέρωσή του, στο μέτωπο πολέμησε και ο πατέρας του πρώην πρωθυπουργού, Αλέκος Καραμανλής.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ για το κομμάτι “Σπασμένη φλέβα”
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας
- Δάφνη Μπόκοτα: Φέρθηκαν πολύ άσχημα τότε στον Ρακιντζή και σε μένα, ξεπετάχτηκαν και έκαναν καριέρες άλλοι από τη φασαρία