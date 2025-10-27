MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόρεια Ήπειρος: Φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων απέτισε ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής

(ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ)
THESTIVAL TEAM

Φόρο τιμής απέτισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στα μνημεία των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών κατά το Έπος του ’40, στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας.

(ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ)

Όπως σημειώνει το πολιτικό γραφείο του Κώστα Καραμανλή στην ενημέρωσή του, στο μέτωπο πολέμησε και ο πατέρας του πρώην πρωθυπουργού, Αλέκος Καραμανλής.

