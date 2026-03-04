MENOY

“Βόμβα” Κουτσούμπα στη Βουλή: Δύο drones που εξουδετερώθηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα

Την βεβαιότητα ότι τουλάχιστον δύο drones που καταρρίφθηκαν είχαν στόχο την βάση της Σούδας και όχι την Κύπρο, εξέφρασε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες είπε «δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν για Σούδα» ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν η φράση του αποτελεί εκτίμηση ή πληροφορία είπε «το ξέρουμε».

Πάντως ο κ. Κουτσούμπας στην κεντρική του ομιλία εντός της Ολομέλειας απέφυγε να ενημερώσει τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας για το θέμα.

