Τσακαλώτος: Ο Τσίπρας μπορεί να κουράζεται από τις κουβέντες αλλά τι να κάνουμε – Ακατανόητη η πολιτική του Ανδρουλάκη

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άσκησε κριτική, το πρωί της Δευτέρας (1/12), στα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αρχικά για τον πρώην πρωθυπουργό ξεκίνησε με τη φράση «πολλοί μεν οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί» από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τονίζοντας ότι «εγώ δεν είμαι υπέρ των αρχηγικών κομμάτων και αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά μας την περίοδο 2019-2023».

Ειδικά, μάλιστα, για το βιβλίο Τσίπρα είπε «αν δεν κάνεις ανασκόπηση για το τι οδήγησε από το 31 στο 18, δεν βοηθάει. Δεν ακούω πάρα πολύ το περί πολυφωνίας που αναφέρει, το 2012-2015 είχαμε πολύ μεγαλύτερες διαφωνίες για έξοδο από το ευρώ».

«Έχουμε προσωποπαγή θέματα που δεν βοηθάνε. Έχουμε τον Ανδρουλάκη που δεν καταλαβαίνω τη στρατηγική του, μου φαίνεται “lose-lose”» συνέχισε στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο κ. Τσακαλώτος.

Εκτίμησε, επίσης, πως «δεν το βλέπω να είμαι στο νέο σχήμα» σχολιάζοντας με νόημα «ο Τσίπρας μπορεί να κουράζεται από τις κουβέντες αλλά τι να κάνουμε»

«Εγώ έχω την ανάλυση ότι είμαστε σε μια περίοδο του καπιταλισμού που αυτό που παίζεται τι θα είναι το μοντέλο μετά την κρίση του 2009. Έχω την άποψη ότι μετά από κρίσεις δεν επιστρέφεις σε ό,τι υπήρχε πριν. Η ΝΔ δίνει επιδόματα αλλά δεν φτιάχνει κοινωνικούς θεσμούς. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες δεν θα έχουμε ανάχωμα στην ακροδεξιά».

Υποστήριξε, ακόμα, για τον Αλέξη Τσίπρα πως «θεωρώ ότι πολιτικά δεν έχει καταλάβει πόσες μεγάλες ριζικές αλλαγές πρέπει να γίνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σύγκρουση αλλά να ξέρεις πού θα πας τα επόμενα έτη. Το καλοκαίρι του 2018 πριν το διάγγελμα από την Ιθάκη του είπα ο λαός δεν θέλει να συνεχίσει τον καβγά αλλά να μάθει πώς θα είναι οι εργασιακές σχέσεις ή τα νοσοκομεία του 2023 ή για το αγροτικό».