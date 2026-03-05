MENOY

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Aμπ. Μπ. Ζαγιέντ.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ο ασφαλής επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών.

Επίσης ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τα ΗΑΕ και τους εταίρους του Κόλπου.


Νωρίτερα σήμερα, ο ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Γιώργος Γεραπετρίτης

