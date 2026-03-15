Θεσσαλονίκη: Ουρές στα εκλογικά τμήματα του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη συνέδρων – Δείτε βίντεο και φωτο

Ουρές παρατηρούνται στα εκλογικά τμήματα της Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το προσεχές Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η συμμετοχή των μελών και των φίλων του κόμματος από το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο και τις φωτογραφίες του thestival.gr από το εκλογικό τμήμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί και είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 19:00 το απόγευμα, ωστόσο δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση όπου κριθεί αναγκαίο, λόγω της αυξημένης συμμετοχής.

Η διαδικασία για την ανάδειξη συνολικά 4.000 συνέδρων αναμένεται να καθορίσει τους συσχετισμούς ενόψει της τριήμερης συνεδριακής μάχης που θα διεξαχθεί 27- 29 Μαρτίου στο Στάδιο Ταε Κβο Ντο.