Θεσσαλονίκη: Ο Α. Γεωργιάδης στα εγκαίνια της Ογκολογικής στο Παπαγεωργίου – “Μεγάλη ευλογία να δημιουργώ μονάδες σαν αυτή”

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να παραστεί στην τελετή εγκαινίων της νέας Ογκολογικής Κλινικής.

Η νέα πτέρυγα της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας Ογκολογικών Ασθενών της Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας αποτελεί ισόγεια επέκταση του νοσοκομείου, καλύπτοντας 1.000 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτοντας 36 κλίνες θεραπείας. Ο σχεδιασμός της στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ογκολογικούς ασθενείς, καλύπτοντας τόσο τις διαγνωστικές όσο και τις νοσηλευτικές ανάγκες τους.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, ώστε να δημιουργείται μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για τους ψυχολογικά επιβαρυμένους ασθενείς.

Το έργο εντάσσεται σε πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό 3.014.850 ευρώ. Η δημοπράτησή του έγινε από το ΤΑΙΠΕΔ τον Φεβρουάριο του 2023, η κατασκευή ξεκίνησε την άνοιξη του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, με τη συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, στο πλαίσιο συνεργασίας που συνεχίζεται και κατά την αναβάθμιση της πυροπροστασίας στον περιβάλλοντα χώρο.

Η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, παρακολουθεί και υποβάλλει σε χημειοθεραπεία χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς ετησίως. Το 2024 πραγματοποιήθηκαν στη Μονάδα συνολικά 16.682 χημειοθεραπείες.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε μεταξύ άλλων, έχοντας πάντα στο μυαλό του τις δυσκολίες που βίωσε με τη μητέρα του: «Όταν έχασα τη μητέρα μου, που έπασχε από λευχαιμία, έκανε τη θεραπεία της καθισμένη σε μια καρέκλα με σπασμένο το ένα χέρι. Της έφερνα κουβέρτα από το σπίτι, διότι ακολουθούσε τότε μια πρωτοποριακή θεραπεία με τρομερές παρενέργειες και σπασμούς. Την έβλεπα να υποφέρει σε έναν διάδρομο του Λαϊκού Νοσοκομείου, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, και σκέφτομαι πόσο μεγάλη ευλογία είναι να είμαι υπουργός Υγείας και να μπορώ να δημιουργώ μονάδες όπως η σημερινή».

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κκ. Βαρνάβας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας πτέρυγας.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.