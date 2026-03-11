Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία υγειονομικών στο “Παπαγεωργίου” για την επίσκεψη Γεωργιάδη- Τι κατήγγειλε καρκινοπαθής

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου αναμένεται να έρθει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα χημειοθεραπειών.

Η ΕΝΙΘ διαμαρτύρεται για τα εξοντωτικά ωράρια εργασίας ειδικά των ειδικευομένων γιατρών που όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Χρήστος Καραχρήστος οι ειδικευμένοι εργάζονται 72 ώρες την εβδομάδα.

Στο σημείο της συγκέντρωσης βρέθηκε και μια καρκινοπαθής η κ. Δήμητρα Σιδηροπούλου η οποία δήλωσε ότι έμαθε για την επίσκεψη του υπουργού Υγείας θέλοντας να του θέσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει με το 1566 καθώς όπως είπε εδώ και μήνες δεν τη διευκολύνουν για να κλείσει ραντεβού με ογκολόγο γιατρό