ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ η πρόσληψή του κ. Λαζαρίδη «ως ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας, επί κυβέρνησης ΝΔ το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI, είναι ένα σκάνδαλο που αποδεικνύει το ήθος και τη σχέση του Μακάριου Λαζαρίδη με την αλήθεια».

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι το πρόσωπο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δήθεν άριστοι, που δεν έχουν ούτε τα βασικά προσόντα, αναβαθμίζονται σε υπουργοί και, όταν αποκαλύπτεται το σκάνδαλο, κάνουν ότι δεν ακούνε», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει ότι «σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια η απομάκρυνση του Λαζαρίδη θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο κ. Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρόσληψή του ως ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας, επι κυβέρνησης ΝΔ το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI, είναι ένα σκάνδαλο που αποδεικνύει το ήθος και τη σχέση του Μακάριου Λαζαρίδη με την αλήθεια.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι το πρόσωπο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δήθεν άριστοι, που δεν έχουν ούτε τα βασικά προσόντα, αναβαθμίζονται σε υπουργοί και, όταν αποκαλύπτεται το σκάνδαλο, κάνουν ότι δεν ακούνε.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι, άλλωστε, το μοναδικό: Ξεκίνησαν με τον Π. Κοντολέοντα στην ΕΥΠ, το καλοκαίρι του 2019, και τότε άλλαξαν τον νόμο. Τώρα τι θα σκαρφιστούν; Συνέχισαν με τον Αντώνη Διαματάρη, ο οποίος απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Δεκέμβριο του 2019 λόγω του σκανδάλου με το βιογραφικό του. Στο επίσημο βιογραφικό του αναφερόταν ότι είχε μεταπτυχιακό από το Columbia University, αποκαλύφθηκε όμως ότι δεν είχε πάρει τέτοιο πτυχίο…

Η απομάκρυνση του Λαζαρίδη θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια. Με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, το συζητάμε σχεδόν μια βδομάδα».