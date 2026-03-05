MENOY

Συνάντηση της Έλενας Ράπτη με τη Βουλευτή Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού

Τη Βουλευτή Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού υποδέχθηκε στο γραφείο της, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η Έλενα Ράπτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού και ειδικότερα το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα σε όλη τη χώρα και στοχεύει στη διευκόλυνση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε επίσης το Δίκτυο Δομών για τη στήριξη και προστασία των γυναικών θυμάτων βίας, καθώς και οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον επαγγελματικό χώρο.

Η Υφυπουργός ανέδειξε τη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας με βουλευτές από την περιφέρεια, ώστε οι κοινωνικές πολιτικές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο σε όλη τη χώρα.

