Στο ΥΜΑΘ η κοπή της Βασιλόπιτας του Προξενικού Σώματος της Θεσσαλονίκης

Μήνυμα αδελφοσύνης και περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων της Ελλάδας με όλες τις χώρες εξέπεμψε απόψε το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Κοπής της Βασιλόπιτας του Προξενικού Σώματος της Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ομογένειας κ. Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος τόνισε ότι «τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν ευκαιρία να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας και να ενισχύσουμε τους δεσμούς φιλίας, ειρήνης και συνεργασίας» και ότι «οι αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του πολιτισμού μας ενώνουν και πάνω σε αυτές χτίζουμε το κοινό μας μέλλον». Ο κ. Λοβέρδος έδωσε έμφαση στην φιλική διάθεση της Ελλάδας προς όλες τις χώρες, κάνοντας μνεία μεταξύ άλλων στη βελτίωση των σχέσεων της χώρας μας με τις βαλκανικές χώρες, καθώς επίσης και στην επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας καλής χρονιάς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παράλληλα επισήμανε ότι «η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς μια πόλη. Είναι μια πόλη με μακρά ιστορία, με δυναμισμό και προοπτική, ένας κόμβος παιδείας, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας» και ότι η Κυβέρνηση επενδύει στη διεθνή ακτινοβολία της πόλης.

Καλωσορίζοντας τους περίπου 40 παριστάμενους Γενικούς προξένους, Προξένους και Επίτιμους Προξένους χωρών που εκπροσωπούνται στην Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας τόνισε ότι «το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: θέλουμε η Βόρεια Ελλάδα να είναι η πύλη προς τα Βαλκάνια και το ενεργειακό, εμπορικό και εκπαιδευτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η περιοχή μας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής. Από τα στρατηγικά μας λιμάνια στηn Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα εξαιρετικά μας Πανεπιστήμια, δημιουργούμε ένα περιβάλλον που προσκαλεί επενδύσεις και προωθεί την καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε μια στρατηγική περιοδεία στις βαλκανικές πρωτεύουσες για να ενισχύσουμε περαιτέρω τους περιφερειακούς μας δεσμούς, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη στις εγχώριες εταιρείες μας, δημιουργώντας ένα απαραίτητο πλαίσιο για τις Επιχειρηματικές Ενώσεις μας να δημιουργήσουν στρατηγικές συνεργασίες με άλλες Ενώσεις από τις Βαλκανικές χώρες. Πιστεύουμε στη δύναμη της δικτύωσης. Η περιήγησή μας ξεκινά από τη Σόφια, συνεχίζει στο Βελιγράδι και φτάνει στο Βουκουρέστι. Δεν επισκεπτόμαστε μόνο τους γείτονές μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου τα σύνορα δεν θα είναι φραγμοί, αλλά πύλες για επενδύσεις».

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους επίσης ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης επισήμανε ότι «οι σχέσεις μας με τους εκπροσώπους των ξένων κρατών είναι εξαιρετικές και αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά με την σημερινή καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας προς τιμήν του προξενικού σώματος που είθισται να λαμβάνει χώρα σε αυτό το υπουργείο».

Το φλουρί της Βασιλόπιτας του προξενικού σώματος κέρδισε η επίτιμη πρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Θεσσαλονίκη κα. Μαρία Τσακάλη.

Μετά την κοπή της Βασιλόπιτας του Προξενικού Σώματος, οι δύο Υφυπουργοί τέλεσαν τα εγκαίνια της αναδρομικής Έκθεσης Ζωγραφικής με 30 έργα του Κώστα Λούστα (1933-2014) που συνδιοργανώνουν το ΥΜΑΘ και το Loustas Fine Art Estate στο Διοικητήριο. Με τίτλο «Οι αγάπες της ζωής μου». Στην εκδήλωση παρέστησαν τα παιδιά του εκλιπόντος διακεκριμένου καλλιτέχνη, Στέλιος και Μίμη Λούστα, η οποία σε δηλώσεις της επισήμανε ότι η Έκθεση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς τα έργα που παρουσιάζονται καλύπτουν μια δημιουργική πορεία σχεδόν πενήντα ετών και στόχος είναι να την επισκεφθεί και να τη χαρεί ο κόσμος και να γνωρίσει καλύτερα το έργο του.

Δείτε φωτογραφίες: