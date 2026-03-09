MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Βρούτσης – “Πέφτουν” οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την είδηση ότι μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για το θέμα του Καυτανζογλείου, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να μπορεί να το χρησιμοποιήσει, μέχρι να είναι έτοιμη η Νέα Τούμπα, αποκάλυψε η Μαρία Γκοντσάροβα.

Όπως προκύπτει, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (12.03.2026), προκειμένου να «τελειώσει» με υπογραφές το εν λόγω ζήτημα.

Η Μαρία Γκοντσαρόβα σχετικά: «Αυτή τη βδομάδα υπογράφουμε σύμβαση μίσθωσης που δίνει ευελιξία χρήσης του γηπέδου, περιμένουμε από αυτούς να το έχουν έτοιμο, ακόμα δεν είναι. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα και θα αναλάβουμε μέρος του κόστους των εργασιών για να έχουμε την ευελιξία να μετακινηθούμε εκεί όταν το χρειαστούμε έχουμε πλήρη εικόνα για το τι χρειάζεται, έχουμε κάνει έρευνα. Ελπίζω θα είναι έτοιμο για την επόμενη σεζόν, αλλά θα μετακινηθούμε όταν πρέπει».

Με τη σύμβαση που θα οριστικοποιηθεί, θα επικυρωθεί η μίσθωση της έδρας του Ηρακλή για τη χρήση της από τον «δικέφαλο του βορρά» στο διάστημα που θα διαρκέσει η ανέγερση της νέας Τούμπας.

Το στάδιο διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας, ενώ η τελική του χωρητικότητα θα διαμορφωθεί στις 28.000 θέσεις, επιτρέποντας τη διεξαγωγή τόσο αγώνων πρωταθλήματος όσο και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Γιάννης Βρούτσης Καυτανζόγλειο Στάδιο ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 40 λεπτά πριν

G7: Έτοιμοι για όλα τα αναγκαία μέτρα – Στο τραπέζι η αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 21 άτομα σε τρεις ημέρες σε επιχειρήσεις της Άμεσης Δράσης – Βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έφαγε πρόστιμο 150€ επειδή δεν συμπίεσε τα χαρτόκουτα που πέταξε στον κάδο ανακύκλωσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κατρίνης: Η Κύπρος απειλείται και δεν υπάρχει μία κοινή ευρωπαϊκή απάντηση – Απογοητευτική η παρουσία της ΕΕ σε όσα γίνονται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που είχαν στην κατοχή τους πιστόλι κρότου-αερίου και κοκαΐνη (ΦΩΤΟ)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη οκτώ ετών σε 68χρονο για ασέλγεια στον 8χρονο ανιψιό του