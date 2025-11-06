Σταύρος Καλαφάτης: Ψηφιοποίηση, καινοτομία και επενδύσεις στρατηγικές για μια ανθεκτική Ελλάδα

“Η καινοτομία δεν είναι μόνο μια απλή αναπτυξιακή επιλογή. Είναι πυλώνας εθνικής πολιτικής, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Είναι η γέφυρα που ενώνει την επιστήμη με την οικονομία. Είναι η δύναμη που μετατρέπει τις ιδέες σε λύσεις, τις λύσεις σε προϊόντα, και τα προϊόντα σε εξαγωγές”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στο συνέδριο “Green Deal Greece 2025” που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), σε συνεργασία με το economix.gr στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας: «Ψηφιοποίηση, Καινοτομία και Επενδύσεις» και αναφερόμενος στην πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης, o κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι αυτή εστιάζει: Στην ενίσχυση των ερευνητικών οικοσυστημάτων και των spin-offs, με στόχο τον τριπλασιασμό των ιδιωτικών δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Στην προώθηση συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. “Δεν θέλουμε την έρευνα στα συρτάρια, τη θέλουμε στην αγορά”, επισήμανε.

Και στην υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μετατρέποντας το brain drain σε brain gain. “Οι επιστήμονες μας επιστρέφουν, γιατί πλέον βρίσκουν ευκαιρίες στην πατρίδα τους. Η καινοτομία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε την ανθεκτικότητα του αύριο”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: “Αποτελεί εργαλείο δημοκρατίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Είναι το ισχυρότερο αντίδοτο στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος συναλλαγής του πολίτη με το κράτος, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και την ποιότητα ζωής. Η Ελλάδα κάνει άλματα, από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέχρι την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι: “Η στρατηγική της Κυβέρνησής μας, περιλαμβάνει συν τοις άλλοις: Την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών και την επέκταση του 5G, την προώθηση του Building Information Modeling (BIM) στον σχεδιασμό έργων υποδομής και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης των ΜμΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης”.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης: “Η ψηφιοποίηση είναι ο καταλύτης για την πράσινη μετάβαση. Χωρίς ψηφιακά εργαλεία, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε, να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις”.

“Η Ελλάδα είναι πλέον επενδυτικός προορισμός” τόνισε ο κ. Καλαφάτης, αναφερόμενος στις επενδύσεις.

“Αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, μεταρρυθμίσεων και επαναφοράς της εθνικής αξιοπιστίας στην παγκόσμια αγορά. Οι πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις βρίσκονται στον πυρήνα της εθνικής μας στρατηγικής. Το νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δημιουργούν ένα δυναμικό πλαίσιο χρηματοδότησης”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και αναφέρθηκε ειδικότερα στα προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027» και «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», καθώς και σε πράσινες χρηματοδοτήσεις και τα ESG κριτήρια που ενσωματώνονται πλέον στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

“Η πρόκληση είναι να μετατρέψουμε τις επενδύσεις σε κοινωνική αξία, σε περιβαλλοντική υπευθυνότητα, σε τεχνολογική υπεροχή”, επισήμανε ο Υφυπουργός υπογραμμίζοντας ότι: “Στόχος μας είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας που θα κρατήσουν τους νέους μας στην Ελλάδα”.

“H ψηφιοποίηση, η καινοτομία και οι επενδύσεις δεν είναι τρεις ξεχωριστές στρατηγικές. Είναι ένα ενιαίο όραμα για μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ελλάδα”, υπογράμμισε τέλος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.