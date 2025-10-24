MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Καλαφάτης: Η προσπάθεια της Κυβέρνησης για αύξηση των εισοδημάτων είναι συνεχής

|
THESTIVAL TEAM

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με μειώσεις τιμών, με συνεχείς ελέγχους και επιβολή προστίμων και με μεταρρυθμίσεις όπως η δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή και εποπτείας αγοράς, μέσα από τις οποίες ουσιαστικά ενοποιεί και ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όπως και με την ανάκτηση χρηματικών ποσών από αναπτυξιακούς νόμους για επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, σε συνέντευξη στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Η προσπάθεια αύξησης των εισοδημάτων των πολιτών είναι συνεχής. Είναι γνωστό ότι πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όσον αφορά στις αυξήσεις των προϊόντων δεν προέρχονται από την εσωτερική αγορά. Έχουν γίνει και γίνονται προσπάθειες. Ο πληθωρισμός των τροφίμων για παράδειγμα πριν από δύο χρόνια”, όπως τόνισε, “ήταν στο 16%, τώρα είναι κάτω από 1,4%. Μάλιστα, η ΔΙΜΕΑ έχει επιβάλει πρόστιμα περίπου 20 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια για παραβιάσεις του πλαφόν κέρδους. Εκεί όπου μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις εξαντλούμε όλα τα μέσα. Αυτή η Κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση και είναι αποφασισμένη να επιλύσει το πρόβλημα. Και έτσι θα συνεχίσουμε”.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ζήτημα της νομοθέτησης για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Καλαφάτης τόνισε: “Aπ΄όσα ακούσαμε μέχρι τώρα καταλαβαίνουμε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει τρικυμία εν κρανίω. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερης σημασίας μνημείο όπου τιμούμε τους εθνικούς αγώνες και τον στρατιώτη που έδωσε τη ζωή του για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Είναι μια απόφαση κοινής λογικής. Και απεδείχθη ότι το προηγούμενο πλαίσιο που ίσχυε δεν προστάτευε αυτόν τον ιερό σκοπό”. O κ. Καλαφάτης χαρακτήρισε, μάλιστα, “απαξιωτικό τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και την Κυβέρνηση αλλά κυρίως το ιερό μνημείο ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας”.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι: “Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι αποτελούν σταθερές αξίες στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, στο δεύτερο μισό της δεύτερης θητείας της, μια Κυβέρνηση να παραμένει τόσο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτό αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι οι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μπορούν να έρθουν από αυτή την Κυβέρνηση και αυτόν τον Πρωθυπουργό”.

Σταύρος Καλαφάτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 6 ώρες πριν

Απίστευτο πέταγμα ποδηλάτη πάνω από το νερό στη παραλία της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Χάρης Βαρθακούρης: Η Αντελίνα είχε πρόταση για εκπομπή αλλά ήταν πολλές ώρες, για μένα ήταν απαγορευτικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κορωπί: Ο 4χρονος γιος αποκάλυψε τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης μητέρας του – “Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ταχιάος: Tο φαινόμενο της ανταλλαγής εισιτηρίων μεταξύ επιβατών στο μετρό θα αντιμετωπιστεί αμέσως

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: #familytime και τον Νοέμβριο στο Τελλόγλειο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Δήμητρα Κατσαφάδου: Εύχομαι μέσα στην τριετία να δημιουργήσω ένα δεύτερο Λαϊκό νοσοκομείο, το έχω κάνει τάμα