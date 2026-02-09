Σκληρή κόντρα Λαζαρίδη-ΠΑΣΟΚ για τον “Φραπέ”: “Βασικός προφυλακισμένος ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη” – “Θυμίζουμε λίγη από τη δυσωδία της ΝΔ”

Η ποινική δίωξη για απείθεια στον «Φραπέ» αποτελεί συνέχεια σχετικής πρότασης των μελών της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο “Χ” ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην επιτροπή, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Θυμίζω ότι τότε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι συγκαλύπτουμε! Τώρα τι έχουν να πουν;» ρωτά ο κ. Λαζαρίδης ο οποίος, με επόμενη ανάρτησή του στο “Χ” προσθέτει: «Μέχρι σήμερα για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βασικός προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη! Ας μας πει κάτι το ΠΑΣΟΚ για ”γαλάζιες ακρίδες” να γελάσουμε μέχρι δακρύων!».

ΠΑΣΟΚ: Θυμίσαμε λίγη από τη δυσωδία της διαφθοράς της κυβέρνησης της ΝΔ

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, που με ”υπερηφάνεια” εκστόμισε την τουρκική προπαγάνδα και τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό της γείτονος μέσα στο Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να αποκαταστήσει τα πράγματα, κουνά το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ανάρτηση του βουλευτή της ΝΔ με αφορμή τη δίωξη που ασκήθηκε στον λεγόμενο «Φραπέ».

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ”μαύρο χρήμα” με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν θα ξεχάσουν τα super cars των στελεχών σας. Δεν θα ξεχάσουν ότι στην εξεταστική επιτροπή επιχειρηματολογούσατε πολιτικά για να μην προσαχθεί βίαια ο ”Φραπές”, όταν αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον της. Δεν θα ξεχάσουν την ”ξεκούραση βλέποντας μπαλίτσα” υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σπίτι μέλους της οικογένειας του ”Φραπέ” -που κατά τα άλλα δεν γνώριζαν- σε ένα διάλειμμα της προεκλογικής τους εκστρατείας το 2024 στην Κρήτη. Δεν θα ξεχάσουν τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις στη Βουλή, όπου αντί να ψηφίζουν οι παρόντες βουλευτές, ψήφιζαν … οι κούτες με τις επιστολές για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί σας όπως ζητούσε η Δικαιοσύνη… ”γιατί εμείς έχουμε την πλειοψηφία, και αυτό αποφασίσαμε” όπως διατυμπάνιζε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

«Σας ευχαριστούμε, πάντως, για το ”ιδιοφυές” tweet που μας έδωσε την ευκαιρία να θυμίσουμε λίγη από τη δυσωδία της διαφθοράς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».