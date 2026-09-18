Πέλλα: Πήραν 6.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 από 41χρονη προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, 3 άνδρες ηλικίας 32, 34 και 37 ετών, για εξαπάτηση μιας 41χρονης, που έγινε προχθές σε περιοχή της Πέλλας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της γυναίκας, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και της ζήτησε να βάλει σε σακούλα τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα τοποθετήσει έξω από την οικία της, δήθεν για να τα προστατέψει από πιθανή διαρροή ρεύματος.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα, τα οποία αφαίρεσαν οι συλληφθέντες.

Οι προαναφερόμενοι άνδρες εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και στην κατοχή τους βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.789 ευρώ και μέρος των κοσμημάτων, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Κατασχέθηκαν και 4 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται: Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».