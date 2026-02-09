Φραπές: Στο “σκαμνί” για απείθεια επειδή δεν πήγε την πρώτη φορά στην Εξεταστική
THESTIVAL TEAM
Κατηγορία για απείθεια απαγγέλθηκε στον «Φραπέ», γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Κρήτης, κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη και παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 30 Μαρτίου.
Όπως μεταδίδει το newsit.gr, ο Εισαγγελέας του άσκησε δίωξη γιατί, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.
Σε βάρος του εκκρεμεί η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την επιλεκτική απάντηση σε ερωτήσεις των βουλευτών, όταν πια προσήλθε στη Βουλή, ενώ σε άλλες επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.