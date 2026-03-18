Πορτοσάλτε για Κωνσταντοπούλου: “Εκτός κι αν είναι ο χαφιές της ιστορίας εκεί μέσα” – Το επεισόδιο με τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή

Κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου μίλησε ο Άρης Πορτοσάλτε στον αέρα του Live You, μετά την προβολή του επεισοδίου που έλαβε χώρα στη Βουλή, με τον Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τον Άδωνι Γεωργιάδη ενώ εκείνος έτρωγε ένα κρακεράκι. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος κάλεσε τον Πρόεδρο της Βουλής στην έδρα.

Ο Άρης Πορτοσάλτε είπε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Αν η κυρία, προετοιμαζόμενη για Πρωθυπουργός, είναι και Τικ Τόκερ και ετοιμάζεται για καριέρα influencer, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία.

Εκεί έχουμε τις κάμερες του κοινοβουλίου και αν συμπεριφέρθηκε απρεπώς ο Υπουργός, να το δείξει η κάμερα, δεν το δείχνει ο ένας στον άλλον.

Δηλαδή, εκτός κι αν η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι και ο χαφιές της ιστορίας εκεί μέσα. Θέλω να πω, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της; Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.

Πολιτικός, πόσω μάλλον αρχηγός, να κυκλοφορεί με κάμερα στο χέρι και να βιντεοσκοπεί τους συναδέλφους στην αίθουσα ολομέλειας ή στις αίθουσες των επιτροπών, συγγνώμη, αλλά έχει παρεκτραπεί πλήρως».

