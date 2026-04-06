ΟΠΕΚΕΠΕ: Τη Μεγάλη Τρίτη στη Βουλή και η δικογραφία για Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου

Στη Βουλή αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να διαβιβαστεί τη Μεγάλη Τρίτη (06.04.2026) νέα δικογραφία που σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τον βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το newsit.gr, πρόκειται για στοιχεία που εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα οποία όμως διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς οι υποθέσεις των Χατζηβασιλείου και Αθανασίου δεν συνδέονται με το αντικείμενο των ευρωπαϊκών ερευνών και δεν αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Το νέο αίτημα που διαβιβάζεται στη Βουλή, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αναμένεται να αφορά την άρση ασυλίας των δύο βουλευτών, ενώ οι επίμαχες υποθέσεις φέρονται να σχετίζονται με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα συζητηθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά την Κυριακή του Θωμά και στη συνέχεια αναμένεται να ομαδοποιηθούν με τα αντίστοιχα αιτήματα για τους υπόλοιπους 11, προκειμένου να εισαχθούν από κοινού στην Ολομέλεια.