ΟΠΕΚΕΠΕ: Τη Μεγάλη Τρίτη στη Βουλή και η δικογραφία για Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου

Στη Βουλή αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να διαβιβαστεί τη Μεγάλη Τρίτη (06.04.2026) νέα δικογραφία που σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τον βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το newsit.gr, πρόκειται για στοιχεία που εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα οποία όμως διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς οι υποθέσεις των Χατζηβασιλείου και Αθανασίου δεν συνδέονται με το αντικείμενο των ευρωπαϊκών ερευνών και δεν αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Το νέο αίτημα που διαβιβάζεται στη Βουλή, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αναμένεται να αφορά την άρση ασυλίας των δύο βουλευτών, ενώ οι επίμαχες υποθέσεις φέρονται να σχετίζονται με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα συζητηθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά την Κυριακή του Θωμά και στη συνέχεια αναμένεται να ομαδοποιηθούν με τα αντίστοιχα αιτήματα για τους υπόλοιπους 11, προκειμένου να εισαχθούν από κοινού στην Ολομέλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις – Πώς θα λάβετε άμεσα τα χρήματα μέσα σε 48 ώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συνελήφθησαν βαρυποινίτες που είχαν δραπετεύσει από τις φυλακές Βόλου – Πώς τους εντόπισαν οι Αρχές

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ιράν: Εκτελέστηκε ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι κωδικοποιημένες φράσεις του εφοριακού και ο “κοριός” των Εσωτερικών Υποθέσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

ΔΕΣΦΑ: Τετραπλασιάστηκαν οι ελληνικές εξαγωγές σε φυσικό αέριο στο πρώτο τρίμηνο του έτους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Φωτεινή Αραμπατζή: “Δεν φοβήθηκα ποτέ, η αλήθεια δεν απειλείται”, λέει για το τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της