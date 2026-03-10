Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην πυρηνική ενέργεια

«Εχει έρθει η ώρα η Ελλάδα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να βοηθήσει τη χώρα», ανακοίνωσε από το Παρίσι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια, προσθέτοντας ότι η χώρα μας «θα συστήσει υπουργική επιτροπή που θα εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων που θα συμβάλουν στο ενεργειακό μείγμα της».

Πιο αναλυτικά όσα είπε ο πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του:

«Η Ελλάδα δεν είναι πυρηνική χώρα αλλά πρόσφατα έχουμε κάνει επενδύσεις στις ΑΠΕ και πλέον εξάγουμε ενέργεια και θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας.

Αναγνωρίζω πως δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας χωρίς την πυρηνική ενέργεια. Ήταν τολμηρή η απόφαση της Γαλλίας να στηρίξει την πυρηνική ενέργεια.

Ήταν στρατηγικό λάθος η απομάκρυνση της Ευρώπης από την πυρηνική ενέργεια. Όλα τα φωτοβολταικά στην Ευρώπη δεν αναπλήρωσαν την πυρηνική ενέργεια.

Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε τη δημιουργία μικρών πυρηνικών σταθμών. Η ανάγκη για ρεύμα μεγαλώνει και όσο και να αναπτύξουμε τις ΑΠΕ δεν φτάνει.

Πρέπει στην Ελλάδα να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο για την πυρηνική ενέργεια.

Ειδικά για τη ναυτιλία, η πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται εδώ και και χρόνια και στην Ελλάδα πρέπει επίσης να συζητήσουμε ια το θέμα.

Θεωρείστε την Ελλάδα φίλα προσκείμενη στην πυρηνική ενέργεια».