Μετρό: Οι σήραγγες της Γραμμής 4 ολοκληρώνονται έως το τέλος του 2026 – “Θα υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση” λέει ο Ταχιάος

Ορόσημο για την πρόοδο της Γραμμής 4 του Μετρό χαρακτήρισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος την «έξοδο» του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια από τις «ωραίες στιγμές των έργων», οι οποίες –όπως είπε– πρέπει να γίνονται γνωστές στους πολίτες καθώς «ερχόμαστε πολύ κοντύτερα στο τελικό αποτέλεσμα».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο Νίκος Ταχιάος στάθηκε τόσο στη σημασία της ολοκλήρωσης της διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό όσο και στις τεχνικές και οργανωτικές παραμέτρους που, κατά την εκτίμησή του, θα οδηγήσουν σε αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος.

Όπως εξήγησε, ο μετροπόντικας «Αθηνά» ξεκίνησε από το φρέαρ που έχει κατασκευαστεί στην Κατεχάκη –το οποίο στη φάση αυτή δεν θα λειτουργήσει ως σταθμός, αλλά προβλέπεται να μετατραπεί σε σταθμό όταν προχωρήσει η επέκταση προς Φάρο και προς Κηφισιά– και έφθασε στην επιφάνεια στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, απέναντι από τον μελλοντικό σταθμό της Ριζάρη. Ο σταθμός Ριζάρη, όπως ανέφερε, θα λειτουργεί ως «δίδυμος» με τον Ευαγγελισμό, ενώ η διαδρομή της διάνοιξης διέσχισε διαδοχικά το Γουδί, τα Ιλίσια, τη Ζωγράφου, την Πανεπιστημιούπολη και την Καισαριανή.

Για τον δεύτερο μετροπόντικα, ο υφυπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται στην περιοχή της Κυψέλης και συνεχίζει την πορεία του, με στόχο –σύμφωνα με τη δέσμευση της αναδόχου κοινοπραξίας– να έχει εξέλθει στην επιφάνεια προς το τέλος του έτους. Εφόσον επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα, θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των σηράγγων που αφορούν το πρώτο τμήμα της Γραμμής 4, ενώ ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι «κατά πάσα πιθανότητα» οι σήραγγες θα έχουν κλείσει στο τέλος του 2026, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι οι γεωτεχνικές συνθήκες «δεν είναι ποτέ απολύτως προβλέψιμες».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η πρόσφατη διέλευση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα στην επιφάνεια της πόλης, αποδίδοντάς το στην εξέλιξη της τεχνολογίας και σε καινοτόμες τεχνικές που εφαρμόστηκαν για την εξισορρόπηση της υδροστατικής πίεσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το νερό που εμφανίστηκε μαζί με αφρώδες υλικό κατά τη διαδικασία ήταν μέρος της μεθόδου που «έκανε όλη τη δουλειά», προαναγγέλλοντας αντίστοιχες –και, όπως είπε, ακόμη σημαντικότερες– καινοτομίες στον τελικό σχεδιασμό της γραμμής όταν παραδοθεί σε χρήση.

Με την ολοκλήρωση της διάνοιξης, «θα έχει ενωθεί ουσιαστικά το Γαλάτσι με το Γουδή», είπε ο Νίκος Ταχιάος, περιγράφοντας το πρώτο τμήμα ως γραμμή σε σχήμα «V» που θα διατρέχει το κέντρο της Αθήνας, με στάσεις –μεταξύ άλλων– σε Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ριζάρη/Ευαγγελισμό, Πανεπιστημιούπολη, Καισαριανή, Ζωγράφου, Ιλίσια και Γουδή.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, ο υφυπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Αν και επισήμως έχει τεθεί ως στόχος το 2029, ο ίδιος εκτίμησε ότι «πρακτικά δεν είναι εφικτό», αποδίδοντας πιθανές καθυστερήσεις στον τρόπο που σχεδιάστηκε το έργο –ιδίως στον διαχωρισμό μεταξύ πρόδρομων εργασιών και κύριας κατασκευής, που, κατά την άποψή του, δεν επέτρεψε τον απαιτούμενο συγχρονισμό ανάμεσα στην παράδοση χώρων και στον σχεδιασμό των σταθμών από την ανάδοχο κοινοπραξία. Όπως είπε, οι σχετικές συζητήσεις μεταξύ της κοινοπραξίας και της Ελληνικό Μετρό βρίσκονται σε εξέλιξη και «πολύ σύντομα» αναμένεται να ανακοινωθεί επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα. «Θα υπάρξει μια κάποια καθυστέρηση και αυτό είναι κάτι το οποίο εξ αρχής έπρεπε κανείς να περιμένει, γιατί υπήρχε και μια υπερβολή. Ένα τέτοιο έργο δεν σχεδιάζεται για να κατασκευαστεί σε 8 χρόνια» επεσήμανε.

Ο Νίκος Ταχιάος συνέκρινε, τέλος, τη Γραμμή 4 με το Μετρό Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι ο τρόπος κατάτμησης ενός έργου σε πολλαπλές συμβάσεις επηρεάζει καθοριστικά την υλοποίησή του, καθώς η ταυτόχρονη πιστοποίηση διαφορετικών συμβάσεων αποτελεί «μεγάλη πρόκληση». Για την επέκταση προς Καλαμαριά, ανέφερε ότι οι πέντε σταθμοί είναι πρακτικά έτοιμοι, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα –όπως είπε– δίνεται στη συνδυασμένη παράδοση του έργου με την κατασκευή της οδού Πόντου, που παραμένει αδιάνοιχτη πάνω από τους σταθμούς. Τέλος, υπενθύμισε ότι από τη Δευτέρα επανέρχεται το ωράριο λειτουργίας κανονικά από τις πρωινές ώρες.