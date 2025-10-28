Κουτσούμπας για την 28η Οκτωβρίου: Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό
«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό, που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», αναφέρει στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
