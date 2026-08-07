Κωνσταντοπούλου: Υπόθεση δημοκρατίας οι υποκλοπές – Όσα γρανάζια κι αν κινήσουν, στο τέλος θα επικρατήσει η αλήθεια

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων από το αρχείο: «Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, με τη Βουλή κλειστή εδώ και 1 εβδομάδα, με τα Δικαστήρια ομοίως κλειστά και με τον κόσμο σε διακοπές, με τις περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές επίσης σε διακοπές, μαθαίνουμε ότι ο νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλλας, που διορίστηκε από 1η Ιουλίου από τη Νέα Δημοκρατία, αποφάσισε να μην ερευνήσει περαιτέρω το Σκάνδαλο-Κακούργημα των Υποκλοπών, παρά την αντίθετη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με αντίστοιχη Εισαγγελική πρόταση, που έχει απαγγελθεί από τον Φεβρουάριο 2026, μετά από πολύμηνη διαδικασία, στο Όνομα του Ελληνικού Λαού (στο όνομα του οποίου απαγγέλλονται οι δικαστικές αποφάσεις και όχι οι εισαγγελικές αρχειοθετήσεις)».

Σε ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων σημειώνει: «Ο κ. Μπακέλλας είναι ο 4ος κατά σειρά διορισμένος από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που δρα προς συγκάλυψη των Εγκλημάτων της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προηγήθηκαν Ντογιάκος, Αδειλίνη, Τζαβέλλας. Η σχεδόν εν κρυπτώ πράξη του, μέσα στον Αύγουστο, απλώς επιβεβαιώνει την αμηχανία των μηχανισμών, που προσπαθούν απεγνωσμένα να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επισημαίνει: «Οι δημοκράτες πολίτες, οι δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας, οι δημοκρατικοί, μαχόμενοι δικηγόροι και οι ευσυνείδητοι δημοσιογράφοι δεν θα κάνουν πίσω στην υπόθεση αυτή, που είναι υπόθεση δημοκρατίας. Η χώρα πρέπει να ανασάνει. Κι όσα γρανάζια κι αν κινήσουν, στο τέλος θα επικρατήσει η αλήθεια, το φως και το δίκαιο. Στο τέλος, θα έχουμε οξυγόνο και ζωή. Μέχρι τότε, θα παλεύουμε και δεν θα σωπαίνουμε. Και τον Αύγουστο, και τις Παρασκευές και κάθε στιγμή».