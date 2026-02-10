Καραγεωργοπούλου: Διαφώνησα για τις πολιτικές προτεραιότητες και τον τρόπο που κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο η Κωνσταντοπούλου

Στους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Πλεύση Ελευθερίας αναφέρθηκε η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Μιλώντας στο Meganews η κα Καραγεωργοπούλου δήλωσε πως «ο λόγος είναι ότι με την πρόεδρο ανέκυψαν ζητήματα διαφορετικής αντίληψης για τις πολιτικές προτεραιότητες, πώς ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και το είδος της πολιτικής κατεύθυνσης που αρμόζει».

«Δεν είναι κατ’ ανάγκη σύγκρουση. Η διακήρυξη της Πλεύσης Ελευθερίας δεν πάσχει κάτι ούτε ανακάλυψα ξαφνικά ότι διαφωνώ με αυτήν. Διαφωνώ ως προς τον τρόπο άσκησης της πολιτικής. Αυτό εμπεδώθηκε πρακτικά μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης και χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί μήνες για να γίνει σύσκεψη της ΚΟ ώστε να αναδειχθεί επίσημα ο τρόπος διαφορετικής αντίληψης των πραγμάτων» συμπλήρωσε.

Όπως είπε, «έχουμε διαφορετική αντίληψη για τις πολιτικές προτεραιότητες, τον τον τρόπο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπάρχει διαφωνία, πώς μπορώ να συμπορεύομαι;».

«Η στάση μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα της πολιτικής ωριμότητας και της ανάγκης να σταθμίσω ποιο είναι το κοινό συμφέρον κι όχι να επικεντρωθώ στο πώς μπορώ να ενισχύσω την παρουσία μου σε ένα πολιτικό εγχείρημα που υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας του» είπε ακόμα η κυρία Καραγεωργοπούλου.

Όσον αφορά την πολιτική της παρουσία από εδώ και πέρα απάντησε «το μέλλον θα δείξει αν μπορώ να είμαι σε μια αριστερή παράταξη, δεν κοίταξα ποτέ μου δεξιά» για να προσθέσει ότι «η παράδοση της έδρας είναι προσωπική επιλογή, δεν είναι θεσμική υποχρέωση αλλά εγώ δεν υπηρετώ τον εαυτό μου, δεν είναι προσωπικό προνόμιο αλλά η λαϊκή εντολή να υπερασπιστεί το δίκαιο των πολιτών».