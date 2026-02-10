Ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου, μένει με πέντε βουλευτές το κόμμα
THESTIVAL TEAM
Η Ελένη Καραγεωργοπούλου ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύση Ελευθερίας. Μετά την αποχώρησή της, η ΚΟ του κόμματος αριθμεί πλέον πέντε βουλευτές.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας δεν διαλύεται, καθώς διατηρεί τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι μετά και την τελευταία παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, το κόμμα, εκτός από την πρόεδρο του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μένει με τους Σπύρο Μπιμπίλα, Αλέξανδρο Καζαμία, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου.
