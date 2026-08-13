Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ 3-2: Εφιαλτικό δεύτερο ημίχρονο και αποκλεισμός για τον Δικέφαλο

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στις Βρυξέλλες και γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άντερλεχτ, αποχαιρετώντας το Europa League στον 3ο προκριματικό γύρο.

Ο Δικέφαλος του Βορρά, παρά την ισοφάριση του Ζίβκοβιτς σε 1-1, πλήρωσε ακριβά τα τεράστια κενά στη μεσοαμυντική του λειτουργία.

Η Άντερλεχτ εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ και με δύο γρήγορα γκολ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της.

Έτσι, η ευρωπαϊκή πορεία του Δικεφάλου συνεχίζεται στα πλέι οφ του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν, με στόχο πλέον την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο αγώνας

Η Άντερλεχτ μπήκε πιο δυνατά και απείλησε από νωρίς. Στο 2’ ο Σικάν αστόχησε από καλή θέση, ενώ στο 8’ δοκίμασε ξανά το πόδι του από μακριά. Ο ΠΑΟΚ απάντησε στο 9’, όταν ο Κωνσταντέλιας βρήκε εξαιρετικά τον Ζίβκοβιτς, όμως το σουτ του Σέρβου κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 11’ ο Παβλένκα κράτησε όρθιο τον Δικέφαλο, αποκρούοντας εντυπωσιακά πλασέ του Τσβέτκοβιτς από τη μικρή περιοχή και ένα λεπτό αργότερα ο Ζίβκοβιτς έφυγε στην αντεπίθεση, σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Η πίεση των Βέλγων συνεχίστηκε και στο 16’ ο Παβλένκα απέκρουσε δυνατό σουτ του Μααμάρ. Τελικά, στο 19’ η Άντερλεχτ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από κόρνερ και κεφαλιά του Μπιανκόν, ο Παβλένκα δεν κατάφερε να μπλοκάρει και ο Πετρότ από κοντά έκανε το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, αντέδρασε. Στο 30’ ο Μύθου έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά, στέλνοντας από την μικρή περιοχή την μπάλα πάνω από την εστία και η ισοφάριση ήρθε στο 34’, όταν ο Τάισον έκανε εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ζίβκοβιτς με σκαστή κεφαλιά έγραψε το 1-1.

Στα τελευταία λεπτά η Άντερλεχτ πίεσε ξανά. Ο Παβλένκα απέκρουσε σουτ του Γιανσάνα στο 39’, ενώ στο 44’ η εκτέλεση φάουλ του Σικάν σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Εφιαλτικό ήταν το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για τον ΠΑΟΚ, καθώς η Άντερλεχτ κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να πάρει σημαντικό προβάδισμα.

Στο 47’, ο Άμπρος με εξαιρετική ατομική ενέργεια απέφυγε δύο παίκτες του Δικεφάλου, μπήκε κατά μέτωπο στην περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Μόλις οκτώ λεπτά αργότερα, στο 55’, ο Σικάν έγραψε το 3-1 με εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ από διαγώνια θέση, με τον Παβλένκα να μην μπορεί να αποτρέψει το γκολ.

Ο Δικέφαλος προσπάθησε να αντιδράσει και στο 59’ έφτασε κοντά στο γκολ, όμως το πλασέ του Τάισον από το ύψος του πέναλτι αποκρούστηκε από τον Κούζμανς.

Η Άντερλεχτ απάντησε με τον Ενγκά Κάνα στο 60’, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Καμαρά δεν κατάφερε να βρει στόχο με κεφαλιά μετά από κόρνερ.

Στο 73’ ο ΠΑΟΚ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Καμαρά. Ο μέσος του Δικεφάλου σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη του Κούζμανς, καταλήγοντας στα δίχτυα.

Ωστόσο, μετά από έλεγχο της φάσης, το γκολ ακυρώθηκε στο 77’ για οφσάιντ του Γερεμέγεφ, ο οποίος κρίθηκε πως επηρέαζε τη φάση. Το 3-1 παρέμεινε.

Ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε και στο 87’ κέρδισε πέναλτι, μετά από ανατροπή του Ελουστόντο μέσα στην περιοχή.

Ο Γερεμέγεφ ανέλαβε την εκτέλεση στο 88’ και ήταν ψύχραιμος, μειώνοντας σε 3-2 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Η ένταση, ωστόσο, χτύπησε… κόκκινο. Στο 89’ ο Ζίβκοβιτς αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες.

Στις καθυστερήσεις, στο 90+3’, αποβλήθηκε επίσης με απευθείας κόκκινη ο Γερεμέγεφ.

Παρά την προσπάθεια μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και γνώρισε τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, με το 3-2 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άντερλεχτ: Κούζμανς, Μάαμαρ, Πετρότ, Μπιανκόν, Εντιαγέ (79′ Αουγκούστινσον), Άμπρος, Γιανσάνα (84′ Σέκε), Κάνα (78′ Σαλιμπά), Τσβέτκοβιτς (90’+2 Μπερτατσίνι), Ένγκα Κάνα, Σικάν (78′ Ντεγκρέφ).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (46′ Γιαννούλης), Ζαφείρης (84′ Λουσέ), Σάνταμαρία (67′ Τέιλορ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (67′ Γερεμέγεφ), Μύθου (46′ Καμαρά).

Πηγή: metrosport.gr