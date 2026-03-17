Καλαφάτης: Η Ελλάδα διαθέτει μια νέα γενιά επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

“Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ισχυρή ερευνητική κοινότητα και μια νέα γενιά επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic -του γνωστού DIANA- και η λειτουργία του επιταχυντή αυτού του επιπέδου στο εθνικό μας οικοσύστημα δεν αποτελούν μόνο αναγνώριση, αποτελούν ευκαιρία. Ευκαιρία για να χτίσουμε διεθνείς συνεργασίες, να ενισχύσουμε την καινοτομία διττής χρήσης, να μετατρέψουμε την έρευνα υψηλού επιπέδου σε εφαρμόσιμες λύσεις και να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση της τεχνολογικής ατζέντας της Συμμαχίας”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση δικτύωσης “Powering Up Defence Innovation” που διοργανώθηκε από τον Επιταχυντή Καινοτομίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ο οποίος έχει επιλεγεί ως Επιταχυντής του NATO DIANA.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης: “Το DIANA αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία της Συμμαχίας, σχεδιασμένη να ενισχύσει το τεχνολογικό της πλεονέκτημα σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς. Μέσα από τη συνεργασία κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών, το πρόγραμμα στηρίζει την ανάπτυξη και υιοθέτηση προηγμένων και αναδυόμενων τεχνολογιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες άμυνας και ασφάλειας. Αναδεικνύει έτσι τον κρίσιμο ρόλο των τεχνολογιών διττής χρήσης, που ενισχύουν τόσο την ασφάλεια όσο και την οικονομική ανταγωνιστικότητα των κρατών‑μελών”.

“Σήμερα, έχουμε τη χαρά να βλέπουμε τον «Δημόκριτο» να αναγνωρίζεται διεθνώς, καθώς αποτελεί έναν από σας 17 επιλεγμένους επιταχυντές του ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας του NATO DIANA”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης προσθέτοντας ότι:

“Η επιλογή αυτή αντανακλά την πολυετή προσφορά του Κέντρου στην επιστημονική αριστεία, στη δημιουργία τεχνολογιών αιχμής και στην ώριμη πλέον ικανότητά του να υποστηρίζει λύσεις με εφαρμογές τόσο στην άμυνα όσο και στην κοινωνία του μέλλοντος”.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Καλαφάτης: “Ο επιταχυντής Innovation Accelerator @Demokritos ξεκίνησε τον Ιανουάριο το έργο του, υποδεχόμενος 12 εταιρείες από εννέα χώρες της Συμμαχίας -εταιρείες που προέκυψαν μέσα από μια διαδικασία εξαιρετικά απαιτητική, με περισσότερες από 4.000 αιτήσεις και μόλις 150 τελικές επιλογές παγκοσμίως. Το γεγονός ότι τρεις ελληνικές εταιρείες βρέθηκαν μεταξύ των διακριθέντων αυτή τη χρονιά αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι το εγχώριο τεχνολογικό οικοσύστημα διαθέτει τα εφόδια να ανταγωνίζεται επιτυχημένα σε διεθνές επίπεδο”.

“Φέτος, ο επιταχυντής επικεντρώνεται σε λύσεις διττής χρήσης στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της πράσινης μετάβασης όσο και της ενεργειακής ασφάλειας επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας στην ενίσχυση της τεχνολογικής της βάσης σε θέματα άμυνας, καινοτομίας και ασφάλειας”, υπογράμμισε τέλος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Σταύρος Καλαφάτης

