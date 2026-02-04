MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Έλενα Ράπτη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα

|
THESTIVAL TEAM

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, βρέθηκε σήμερα στα Ιωάννινα, όπου ξεκίνησε ο προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

Στο επίκεντρο του διαλόγου βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το κοινωνικό κράτος, η Παιδεία, η Υγεία, η Εργασία και η Κοινωνική Συνοχή.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος ότι ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά από την Περιφέρεια, με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των φορέων και των πολιτών, καθώς και με την παρουσία του Πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο.

Όπως τόνισε η Υφυπουργός: «Ακούμε προσεκτικά, συζητάμε και βελτιώνουμε πολιτικές που δίνουν λύσεις και δημιουργούν ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους».

Έλενα Ράπτη Ιωάννινα Νέα Δημοκρατία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Δώρα Χρυσικού: Είπα από την αρχή τη λέξη καρκίνος, δεν την είπα ποτέ επάρατη νόσο ή κακή ασθένεια

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία: Δεν βοηθά στον διάλογο η λογική της “Γαλάζιας Πατρίδας”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: Αυστηρές ποινές για τους δουλέμπορους, αλλαγές στις ΜΚΟ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χίο: Συλλαμβάνεται ο Μαροκινός διακινητής – Τον αναγνώρισαν οι μετανάστες

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρωτούσε για την υπόθεση Επστάιν: “Είσαι η χειρότερη, θα έπρεπε να ντρέπεσαι”