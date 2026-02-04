Η Έλενα Ράπτη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, βρέθηκε σήμερα στα Ιωάννινα, όπου ξεκίνησε ο προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

Στο επίκεντρο του διαλόγου βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το κοινωνικό κράτος, η Παιδεία, η Υγεία, η Εργασία και η Κοινωνική Συνοχή.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος ότι ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά από την Περιφέρεια, με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των φορέων και των πολιτών, καθώς και με την παρουσία του Πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο.

Όπως τόνισε η Υφυπουργός: «Ακούμε προσεκτικά, συζητάμε και βελτιώνουμε πολιτικές που δίνουν λύσεις και δημιουργούν ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους».