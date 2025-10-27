Φάμελλος από Σέρρες: “Έχει αφεθεί η περιφέρεια της χώρας στο έλεος και στην εγκατάλειψη”

Για «αρνητική εξέλιξη σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας στον νομό Σερρών», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της περιοδείας του εκεί.

«Υπάρχουν αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες και δήμοι οι οποίοι παρουσιάζουν μείωση πληθυσμού ακόμα και πάνω από 30% στη δεκαετία», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «ακραία ανησυχία», καθώς είναι τριπλάσιοι θάνατοι στον νομό Σερρών από τις γεννήσεις.

«Τα προβλήματα όλα ξεκινούν από την πολιτική εγκατάλειψης της υπαίθρου, που υλοποιεί, σχεδόν με σχέδιο, αυτή η κυβέρνηση», τόνισε, προσθέτοντας πως «έχει αφεθεί η περιφέρεια της χώρας, στο έλεος και στην εγκατάλειψη, από μία κυβέρνηση, της οποίας ο μόνος στόχος είναι τα ρουσφέτια, οι υπουργικές και βουλευτικές καρέκλες και τα υπερκέρδη λίγων ομίλων».

«Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι συνδεδεμένη με το τοπικό προϊόν, πιέζεται υπερβολικά από το ακραίο κόστος και την ακρίβεια στις βασικές λειτουργικές ανάγκες», συνέχισε ο Σ. Φάμελλος, ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα στο Νοσοκομείο Σερρών, όπως οι «πειθαρχικές διώξεις εις βάρος παθολόγων, γιατί εξ αιτίας της μικρής στελέχωσης, είναι έξι στους δεκατρείς, δεν μπορούν να στελεχωθούν τα εξωτερικά ιατρεία».

Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, είπε πως «ο νομός Σερρών δυστυχώς, πέρα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει οδηγήσει στο να κοπούν οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις, και να κλαπούν ταυτόχρονα επιδοτήσεις και ενισχύσεις, πλήττεται τώρα και από το τεράστιο πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων». Έκανε επίσης αναφορά στην πρόταση που είχε καταθέσει τον Σεπτέμβριο ο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία περιλαμβάνεται η συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής που όπως είπε έγινε με καθυστέρηση ενός μήνα. «Ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όμως δεν έχουν απαντήσει στα άλλα μεγάλα ζητήματα, τα οποία μας έβαλαν και εδώ οι κτηνοτρόφοι», σχολίασε.

«Η κυβέρνηση αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία την ανεπάρκειά της, αλλά και ότι είναι επικίνδυνη», ανέφερε ο Σ. Φάμελλος, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».

«Ακόμα και τα μεγάλα ζητήματα που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, από την εξωτερική πολιτική μέχρι την πολιτικάντικη διαχείριση του Ιερού Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, προκύπτει ότι αυτή η κυβέρνηση, ακόμα και τα μεγάλα, σημαντικά και δύσκολα θέματα, τα διαχειρίζεται μόνο για το δημοσκοπικό της όφελος, άρα για την καρέκλα του ο κ. Μητσοτάκης», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «πολιτική ευθύνη για τα προβλήματα αυτά».

«Το αν έχεις τον γιατρό σου, τον δάσκαλο σου, αν έχεις ζωοτροφές για το κοπάδι σου και ενισχύσεις για το χωράφι σου, είναι θέμα πολιτικής. Είναι πολιτική επιλογή. Γι’ αυτό και χρειάζεται πολιτική αλλαγή», είπε, κλείνοντας, και κάλεσε και τους πολίτες «να συμμετέχουν στην πολιτική, γιατί μόνο με τη συμμετοχή στην πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα στη ζωή σου και να ζουν τα παιδιά μας καλύτερα».

Ερωτηθείς μεταξύ άλλων για το «ναι» της Πολιτικής Γραμματείας στη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, εξήγησε πως «αυτό το οποίο είπε με συντριπτική πλειοψηφία η Πολιτική Γραμματεία είναι ότι αυτοί οι παράλληλοι δρόμοι οφείλουν να συγκλίνουν».

«Οφείλουν να συγκλίνουν μέσα από ένα πρόγραμμα, πάνω σε συγκεκριμένους άξονες, μέσα στο πλαίσιο των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων με υπερβάσεις», προσέθεσε, ενώ ξεκαθάρισε ότι τέτοιες «υπερβάσεις δεν βλέπουμε να κάνουν ακόμα οι άλλες πολιτικές δυνάμεις», το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά.

«Εμείς υπερβαίνουμε και τις διαφορές σε κάποιες επιμέρους αναγνώσεις, βλέπουμε το μείζον και αυτό που λέει και η κοινωνία», σημείωσε τέλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ