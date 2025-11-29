Ελεονώρα Μελέτη: Για πρώτη φορά θα κινηθώ νομικά κατά συναδέλφων για τον χαρακτηρισμό τρανσφοβική

Η Ελεονώρα Μελέτη είναι αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εναντίον των δημοσιογράφων που υιοθέτησαν τον χαρακτηρισμό «τρανσφοβική», με τον οποίο την είχε χαρακτηρίσει προ ημερών η Έλενα Ακρίτα.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (29.11.2025). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Ελεονώρα Μελέτη αποκάλυψε ότι σκοπεύει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό για να αποκαταστήσει τις θέσεις της, ενώ τόνισε ότι δεν έχει διαβάσει την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα.

«Η βία στα social media είναι ένα φαινόμενο των καιρών. Είναι μια νέα μορφή βίας. Και επειδή είναι τόσο φρέσκια αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί. Σε αυτό δίνουμε πάρα πολλή έμφαση και ευρωπαϊκά… Εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ και έχω αποκτήσει μια ψυχική ανθεκτικότητα και δεν αφήνω τα σχόλια αυτά να με επηρεάζουν. Παίρνω και τα μέτρα που προβλέπονται από τις πλατφόρμες. Έχω κλείσει τα σχόλια – όχι γιατί φιμώνω, ούτε γιατί δε με ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου, αλλά γιατί δε με ενδιαφέρει η τοξικότητα του κόσμου. Δε με ενδιαφέρει να γίνονται το προφίλ μου, οι φωτογραφίες, οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις μου ένα πεδίο για να βγάλει ο άλλος μια ρητορική μίσους», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

«Δεν έχω διαβάσει την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα. Για αυτό το “τρανσφοβική” εγώ για πρώτη φορά θα κινηθώ νομικά κατά συναδέλφων για τον χαρακτηρισμό. Αν το έλεγα ως παρουσιάστρια μιας εκπομπής ότι τα φύλα είναι δυο, θα μπορούσα να αναλάβω την ευθύνη του να σχολιαστώ για κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις από αυτούς που δε συμφωνούν. Όταν όμως εγώ αυτή τη στιγμή, κάνω ένα θεσμικό έργο και κρίνομαι ως ευρωβουλευτής, οφείλει ο δημοσιογράφος να ελέγξει μέσα από το θεσμικό μου έργο αν αυτός ο χαρακτηρισμός που μου αποδίδει είναι δίκαιος και σωστός», είπε.

«Έχω υπογράψει περισσότερες από 108 τροπολογίες για τα τρανς άτομα και μια παράγραφο για την κατάργηση της τρανσφοβίας. Οπότε, εδώ έχουμε να κάνουμε συκοφαντική δυσφήμηση εσκεμμένη και με συγκεκριμένη πρόθεση. Λέει ψέματα ο τίτλος, είναι παραπλανητικός και λέει πράγματα που καταρρίπτονται από τη δημόσια θεσμική μου συμπεριφορά», ξέσπασε.

«Η τηλεόραση είναι το επάγγελμα με το οποίο βιοποριζόμουν 25 χρόνια. Είναι η επαγγελματική μου ζωή, η καριέρα μου, το μέσo που με έχει φέρει στο σήμερα. Την αγαπώ. Δεν μου λείπει το να έχω μία εκπομπή» είπε για την τηλεόραση.