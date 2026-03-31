Έλενα Ράπτη: Η στήριξη των φροντιστών, καθοριστική για την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φροντιστή Ατόμων με Άνοια 2026, παρευρέθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η εκδήλωση ανέδειξε με ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της φροντίδας και τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά άτομα με άνοια, συχνά σιωπηλά και με αυταπάρνηση.

Όπως επισημάνθηκε, η άνοια δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που νοσεί, αλλά και εκείνον που βρίσκεται δίπλα του. Για τον λόγο αυτό, η ενίσχυση των φροντιστών, μέσα από γνώση, υποστήριξη και πρακτικά εργαλεία, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους.

Η Έλενα Ράπτη συνεχάρη τους διοργανωτές για το υψηλό επίπεδο της εκδήλωσης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Πρόεδρο κα Παρασκευή Σακκά, αναγνωρίζοντας το διαχρονικό και πολυδιάστατο έργο της στον τομέα της ενημέρωσης, της πρόληψης και της υποστήριξης για την άνοια.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν το έργο των φροντιστών και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενδυνάμωσή τους.