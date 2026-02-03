Έλενα Ακρίτα για τις 40 μέρες από τον θάνατο της μητέρας της: Με τον καιρό ο πόνος δυναμώνει αντί να γλυκαίνει

Η Σύλβα Ακρίτα, η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη βυθίζοντας στον πόνο και τη θλίψη την κόρη της, Έλενα Ακρίτα. Σαράντα ημέρα αργότερα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση για τη μεγάλη αυτή απώλεια.

Η Έλενα Ακρίτα το μεσημέρι της Τρίτης δημοσίευσε στο Facebook ένα συγκινητικό μήνυμα, μέσω του οποίου απευθύνεται στη μητέρα της, Σύλβα Ακρίτα και το πώς είναι η ζωή της μετά τον θάνατό της…

«Απόψε στις 10 το βράδυ κλείνουν σαράντα μέρες, μαμά. Είναι τα μικρά μαμά. Τα μικρά, τα καθημερινά, αυτά πονάνε περισσότερο. Ακόμα σου μιλάω. Ακόμα λέω αυτό να στο πω να γελάσεις. Ακόμα σταματάω στο περίπτερο να σου αγοράσω τα τσιπς που σου άρεσαν. Ακόμα λέω, μη μαγειρέψουμε φακές να μη γκρινιάξεις.

Προχτές μετά την ομιλία μου στη Βουλή έτρεξα βολίδα έξω γιατί περίμενα το τηλεφώνημα σου να μου πεις πως σου φάνηκε. Το βράδυ στην τηλεόραση έπεσα πάνω σε μια ταινία που την είχαμε δει μαζί στο θερινό με ποπ κορν και τη μπίρα σου χωρίς αλκοόλ. Κι έπειτα αγκαζέ, πάντα αγκαζέ γυρίζαμε σπίτι.

Τα μικρά πονάνε, μαμά. Γι’ αυτό ακόμα δεν μπορώ να μπω στο δωμάτιο σου. Γιατί δεν είσαι πια εκεί στην πολυθρόνα σου με τη Χαρούλα τη γατούλα αγκαλιά, γιατί δεν είσαι πια εκεί στο λάπτοπ να συζητάς με τους φίλους σου, να τσακώνεσαι με τον Σταμάτη σου, να μιλάς στον πληθυντικό στο ΑΙ που το έμαθες μέσα σε δέκα λεπτά, να διαβάζεις την εφημερίδα σου με τα αδύναμα πια κουρασμένα σου ματάκια.

Μην ανησυχείς για μας, μαμά. Ο Παύλος είναι ο βράχος μου, ο Γιώργος στο πλευρό μου, οι άνθρωποι που σε αγάπησαν μας δίνουν κουράγιο. Απλά τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Με τον καιρό ο πόνος δυναμώνει αντί να γλυκαίνει.

Μου λένε πως είμαι τυχερή που σε είχα κοντά μου τόσα χρόνια. Κι έχουν δίκιο. Όμως δεν έχω μάθει να ζω χωρίς εσένα, πως να ξεκινήσω τώρα σ’ αυτή την ηλικία;

Σ’ αγαπάω μαμά. Από ‘δω ως τον ουρανό, από ‘δω ως εκεί που είσαι, όπου κι αν είσαι, αν είσαι, σ’ αγαπάω», έγραψε στην ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα.