Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία προστατεύουν και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ευρωπαίων

«Σημαντική ημέρα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας από την Αλεξανδρούπολη, καθώς, όπως είπε «είχαμε την κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot, η οποία προστατευτεί εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία και όχι μόνο, καθώς έτσι προστατεύεται και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών».

Εξήγησε ότι όταν απειλούνται εγκαταστάσεις πετρελαίου και όταν δέχονται επιθέσεις αυξάνεται η τιμή του προϊόντος κάτι που «βλάπτει την καθημερινότητα του Έλληνα, του Ευρωπαίου και κάθε πολίτη στον κόσμο».

Δεν παρέλειψε να εκφράσει τη μεγάλη του χαρά που βρίσκεται στην Αλεξανδρόπουλο τονίζοντας ότι «είναι η μόνη πόλη, στην οποία είναι επίτιμος δημότης».

Ο κ. Δένδιας συμμετείχε στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε συζήτηση στην Αλεξανδρούπολη με τον πρέσβη, μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Ουίτακερ, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Μ. Καραταράκης.

Αναφερόμενος στη συζήτηση τη χαρακτήρισε «μια ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρέσβη, μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, M. Ουίτακερ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και για τη συνεργασία των χωρών μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».