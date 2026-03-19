MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία προστατεύουν και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ευρωπαίων

|
THESTIVAL TEAM

«Σημαντική ημέρα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας από την Αλεξανδρούπολη, καθώς, όπως είπε «είχαμε την κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot, η οποία προστατευτεί εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία και όχι μόνο, καθώς έτσι προστατεύεται και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών».

Εξήγησε ότι όταν απειλούνται εγκαταστάσεις πετρελαίου και όταν δέχονται επιθέσεις αυξάνεται η τιμή του προϊόντος κάτι που «βλάπτει την καθημερινότητα του Έλληνα, του Ευρωπαίου και κάθε πολίτη στον κόσμο».

Δεν παρέλειψε να εκφράσει τη μεγάλη του χαρά που βρίσκεται στην Αλεξανδρόπουλο τονίζοντας ότι «είναι η μόνη πόλη, στην οποία είναι επίτιμος δημότης».

Ο κ. Δένδιας συμμετείχε στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε συζήτηση στην Αλεξανδρούπολη με τον πρέσβη, μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Ουίτακερ, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Μ. Καραταράκης.

Αναφερόμενος στη συζήτηση τη χαρακτήρισε «μια ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρέσβη, μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, M. Ουίτακερ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και για τη συνεργασία των χωρών μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Aπεργία των σιδηροδρομικών τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ημέρα έναρξης της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ομάν κατά ΗΠΑ: Παρασύρθηκαν από το Ισραήλ σε πόλεμο με το Ιράν όταν η συμφωνία έμοιαζε εφικτή

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία “παγώνουν” λόγω πολέμου στο Ιράν, λέει η Ιζβέστια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 48χρονο που έπαθε ανακοπή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Οι γονείς των μαθητών που βανδάλισαν σχολεία, έπεσαν από τα σύννεφα” – Πλήρωσαν 7.000 ευρώ, πώς εντοπίστηκαν οι ανήλικοι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης