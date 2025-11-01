Δ. Κουτσούμπας: Συμπόρευση με το ΚΚΕ, ώστε να βρει ελπιδοφόρα διέξοδο η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αποψινή του ομιλία στις Σέρρες τόνισε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέμβει στις εξελίξεις που τρέχουν ακόμα πιο αποφασιστικά ο λαός. Να δυναμώσει η συμπόρευση με το ΚΚΕ, ώστε να βρει ελπιδοφόρα διέξοδο η δυσαρέσκεια που δικαίως μεγαλώνει απέναντι στην κυβερνητική πολιτική».

Όπως επισήμανε να δυναμώσει η συμπόρευση με το ΚΚΕ «για να πέσει στο κενό η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των προπαγανδιστών της, να αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά προβλήματα, που η δική της πολιτική οξύνει, να στήσει κάλπικες διαχωριστικές γραμμές μέσα στον λαό μας, εργαλειοποιώντας τα πάντα με απίστευτη ασέβεια» και «για να ακυρωθούν οι παγίδες ενσωμάτωσης που στήνει το σύστημα, ανακατεύοντας την τράπουλα του πολιτικού του προσωπικού, των κομμάτων του, φτιάχνοντας “νέα” με τα ίδια παλιά υλικά. Πάντα με έναν στόχο: τη σταθερότητα στην εφαρμογή της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, την υπηρέτηση χωρίς εμπόδια των στόχων του μεγάλου κεφαλαίου, των κατευθύνσεων της ΕΕ και των πολεμικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, είτε με Μητσοτάκη, είτε με έναν επόμενο “Μητσοτάκη”».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «ο λαός έχει τη δύναμη να χαλάσει αυτά τα σχέδια. Ιδιαίτερα, σήμερα, που εργατικά σωματεία, βιοπαλαιστές αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, φορείς υγειονομικών, ενώσεις γονέων, μαθητές και φοιτητές, βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό απέναντι στα νέα βήματα κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής».

Αναφέρθηκε στις μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου «που έκαναν φύλλο και φτερό την κυβερνητική προπαγάνδα για το 13ωρο» και οι οποίες οργανώθηκαν «κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων, των συνδικαλιστικών τους δυνάμεων, της εργοδοσίας και των μέσων ενημέρωσης να αποπροσανατολίσουν, να βάλουν εμπόδια».

«Έτσι και η αγροτιά, και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα χέρια απέναντι στη “στάση πληρωμών” εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον αφανισμό της λόγω και της επιλεκτικής ανικανότητας του κράτους να προστατέψει τα κοπάδια και το εισόδημά τους από τις ζωονόσους που εξαπλώνονται.

Και πώς να κάτσει με σταυρωμένα χέρια, όταν παρακολουθεί κάθε μέρα τα νέα επεισόδια αυτού του σκανδάλου, που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τη σφραγίδα της ΕΕ;» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «πίσω από κάθε λαϊκό πρόβλημα βρίσκεται η ίδια αιτία, ο ίδιος ένοχος: το καπιταλιστικό κέρδος, το κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που το υπηρετούν, το ίδιο το σάπιο αστικό κράτος και οι θεσμοί του, που υπάρχουν για να το θωρακίζουν».

«Αυτός ο ένοχος πρέπει να μπει στο στόχαστρο του λαού και για αυτά που βιώνει στο εσωτερικό, αλλά και για αυτά που αποτελούν τη λεγόμενη “εξωτερική πολιτική”» πρόσθεσε, σημειώνοντας, στη συνέχεια, ότι «δεν κρύβεται με τίποτα ότι το μεγάλο παζάρι έχει ξεκινήσει και αναμένεται να επιταχυνθεί τώρα που κατέφθασε και η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ».

«Αυτά τα παζάρια, όποια μορφή κι αν πάρουν τελικά, δεν γίνονται ανάμεσα σε λαούς, με στόχο να ζήσουν αυτοί αρμονικά και ειρηνικά μεταξύ τους. Γίνονται ανάμεσα στις αστικές τάξεις της περιοχής, σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, δηλαδή ανάμεσα σε ληστές. Και, ως εκ τούτου, εκθέτουν σε μεγάλους κινδύνους τον λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας» είπε.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση “λύσεων” κομμένων και ραμμένων στα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Γιατί σ’ αυτά “κουμπώνουν” οι φιλοδοξίες της αστικής τάξης της χώρας για μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο αμερικάνικου LNG, για απεξάρτηση της Ευρώπης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.

Κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντισμού δεν αμφισβητεί τον “οδικό χάρτη” των διευθετήσεων, που έχει τη σφραγίδα των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. ‘Αλλοι ζητάνε καλύτερα ανταλλάγματα για τους συμβιβασμούς που έρχονται. Και άλλοι, σαν τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου, αναμασούν εθνικιστικές κορόνες, αλλά είναι “γατάκια” μπροστά στο ΝΑΤΟ και την εμπλοκή της πατρίδας μας στα επικίνδυνα σχέδιά του, που προμηνύουν μεγάλες επώδυνες “λύσεις” στο Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά» πρόσθεσε.

Είπε ότι «στο σύστημα που όλοι τους υπερασπίζονται, το μόνο που μετράει είναι οι μπίζνες και τα συμφέροντα, όπως και το λεγόμενο Διεθνές Δίκαιο, που έτσι κι αλλιώς είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Το έχουν μόνο για φερετζέ των σχεδιασμών τους, για να το επικαλούνται όποτε τους βολεύει και να το κάνουν κουρελόχαρτο όποτε δεν τους βολεύει».

Είπε ότι «το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ έχει ήδη κάνει κουρελόχαρτο, με τις ευλογίες των ΗΠΑ και της ΕΕ, την εκεχειρία που υπογράφηκε, με το πιστόλι στον κρόταφο του Παλαιστινιακού λαού» και κάλεσε την κυβέρνηση «να αφήσει τα προσχήματα και να κάνει αυτό που δεν έχουν κάνει εδώ και 10 χρόνια η ίδια και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ: Να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, με βάση την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής βουλής».

«Σε αυτές τις σύνθετες συνθήκες, το καθήκον μας ως Κόμμα είναι να αντιστοιχήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τις προγραμματικές μας επεξεργασίες, με την καθημερινή μας δράση, να υπηρετεί αυτή πιο αποτελεσματικά τους μεγάλους μας σκοπούς. Να εμπνεύσουμε τους χιλιάδες που ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν σήμερα, με ελπίδα και εμπιστοσύνη, αλλά και πολλούς περισσότερους αύριο, να πυκνώσουν τις γραμμές του επαναστατικού κινήματος» είπε ο Δ. Κουτσούμπας

«Θέλουμε να κατακτήσουμε την ικανότητα να δρούμε σε οποιεσδήποτε συνθήκες, να είμαστε έτοιμοι για κάθε στροφή της ταξικής πάλης, κόμμα έτοιμο για όλα. Να οικοδομήσουμε ένα Κόμμα επαναστατικό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, ικανό να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό. Γι΄ αυτό και το κεντρικό θέμα του 22ου Συνεδρίου μας, που θα διεξαχθεί στα τέλη του Γενάρη, είναι το Κόμμα» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι «η ικανότητά του Κόμματος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ταξικής πάλης, απαιτεί μακρόχρονη προετοιμασία, συνεχή πάλη. Αυτή ξεκινά στις σημερινές συνθήκες, σήμερα που δυναμώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια και αυξάνονται οι δυνατότητες να ενισχυθούν η μαζικότητα και ο προσανατολισμός του ρεύματος αμφισβήτησης. Γι’ αυτό λέμε ότι τώρα είναι η ώρα της δράσης, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Σημείωσε ότι «η μεγάλη διακίνηση των Θέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για το 22ο Συνέδριο και η πλούσια συζήτηση που έχεε ξεκινήσει και περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, λαϊκούς ανθρώπους που προσδοκούν από το ΚΚΕ, αποτελεί τον καλύτερο οιωνό για την επιτυχία της προσυνεδριακής διαδικασίας και του Συνεδρίου μας, που μπορεί να μας βγάλει πιο δυνατούς για τις μάχες που έρχονται.

«Να ριχτούμε ακόμα πιο αποφασιστικά στη μάχη, πάντα μπροστά, για το δίκιο του λαού μας!» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ