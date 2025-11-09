Αντώνης Σαμαράς: Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι στα μνημόνια – Ήθελε να βγούμε από το ευρώ για παραδειγματισμό

Για τις περιόδους των μνημονίων αλλά και την τότε καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ μίλησε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Μόλις είχε εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως περιέγραψε είχε πει στον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι πρέπει να πάρει μέτρα, κάτι που όπως ειπε δεν έγινε.

Για το «Ζάππειο» που είχε κατηγορηθεί, όπως είπε με το επιτελείο του είχαν δει τα λάθη του μνημονίου και τα είχαν αναδείξει, κάτι που παραδέχτηκαν και αργότερα οι εμπνευστές του μνημονίου,ότι το πρόγραμμα ήταν λάθος. Και διερωτήθηκε, γιατί «κατηγορούμαι;»

«Οταν η χώρα κατέρρευσε από το μνημόνιο, εγώ και η Νέα Δημοκρατία κινηθήκαμε εθνικά και όχι κομματικά», είπε και συνέχισε ότι το 2011 θα μπορούσε να βγει με αυτοδυναμία, τάζοντας ότι θα έσκιζε τα μνημόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τον οποίο κατηγόρησε για «κωλοτούμπα». «Ο λαός υπέφερε, κόπηκε βίαια το εισόδημά του, η σύνταξή του. Δυστυχώς η χώρα είχε δεσμευτεί στο μνημόνιο. Πρόταξα το εθνικό περα από το κομμαιτκό και προσωπικό μου συμφέρον».

Για την Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι έπαιξε άσχημο παιχνίδι και έβαζε τρικλοποδιές. Όπως αποκάλυψε η τότε Γερμανίδα καγκελάριος του είχε προτείνει σε τετ α τετ στο γραφείο του, να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, με ανταλλάγματα από τη Γερμανία προς παραδειγματισμό. Όπως είπε για το ζήτημα αυτό «δεν άκουγε κουβέντα», της είπε ότι αυτό «αποκλείεται».

«Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμμένου και όσοι την στήριξαν ήταν τελικά αυτοί που δημιούργησαν τελικά το πρόβλημα. Εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο την ώρα που διαπραγματευόμουν, ήμουν εγχειρισμένος στο μάτι, αγνόησα τους γιατρούς και πήγαινα στις συναντήσεις. Έχασα την όρασή μου στο δεξί μάτι. Το λέω αυτό για τη δολοφονία χαρακτήρων», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.