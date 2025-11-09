Αντώνης Σαμαράς: Η προσέγγιση της κυβέρνησης στο θέμα των Τεμπών ήταν πολλές φορές χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος

Για όλους και για όλα μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε αναφορά στον θάνατο της κόρης του και είπε: «Ευχαριστώ κι εγώ, και η Γεωργία και ο Κώστας, για αυτό το κύμα συμπαράστασης από τον ελληνικό λαό».

Το πρώτο θέμα που τέθηκε επί τάπητος ήταν η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. «Είναι τεράστιο λάθος η προσέγγιση της κυβέρνηση για το θέμα αυτό ήταν μία προσέγγιση πολλές φορές χωρίς ψυχή και πολλές φορές χωρίς ήθος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς.

Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς δήλωσε: «Για τα Τέμπη έχω μιλήσει από την πρώτη στιγμή και σε κάθε ευκαιρία. Δεν είναι τώρα η πρώτη φορά. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η περίφημη σύμβαση 717, η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε, ήτανε η κυβέρνησή μου που την είχε φέρει και την είχε ψηφίσει. Και στην ομιλία μου, όταν συζητήθηκαν τα Τέμπη στη Βουλή, είχα πει ότι είναι τεράστιο λάθος η προσέγγιση της κυβέρνησης έναντι των γονιών των αδικοχαμένων αυτών παιδιών. Ήταν και είναι μια προσέγγιση χωρίς ψυχή. Και αρκετές φορές, θα έλεγα, και χωρίς ήθος. Και δεν το λέω τώρα αυτό, το έχω πει εξαρχής.

«Και το λέω όπως το νιώθω. Δεν το λέω λόγω της Λένας μου. Είναι μία σταθερά πολιτική και ηθική μου θέση. Εντάξει, δεν σας κρύβω ότι και η απώλεια της Λένας είναι μία κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμα πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Είναι ανθρώπινο βέβαια το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του. Είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε βαθιά Χριστιανοί, πιστεύω στην Ορθοδοξία, και έτσι προσεγγίζω τη Λένα, χριστιανικά. Άλλοι γονείς μπορεί να μην έχουν την ίδια πίστη ή την ίδια αντίληψη, και αυτό είναι απολύτως σεβαστό» πρόσθεσε στη συνέντευξή του που προβάλλει ο ΑΝΤ1.

«Δεν έπρεπε να παίξουν με το θέμα της εκταφής που ζήτησε ο Πάνος Ρούτσι»

Σε άλλο σημείο ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως «η απαγόρευση της εκταφής για τον Πάνο Ρούτσι ήταν μία απόφαση ακύρωσης της πατρότητας. Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα».

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε: «Όμως ο ελληνικός πολιτισμός, από τον Πρίαμο και τον Αχιλλέα και από τον Κρέοντα και την Αντιγόνη, έχει γεννήσει μια πανανθρώπινη αξία, σεβασμό και τιμή στους νεκρούς. Αυτή η αξία πρέπει να είναι ένας απόλυτος ηθικός κανόνας για όλους. Επομένως, η απαγόρευση της εκταφής ήταν μια απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα. Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα. Γιατί όταν ένας πατέρας ενός θύματος στα Τέμπη εμποδίζεται να προβεί σε εκταφή για να μάθει για το θάνατο του παιδιού του, τότε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική και γίνεται όργανο αποκλεισμού του πολίτη από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα δικαιώματά του».

Σε αποσπάσματα της συνέντευξής του που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Σαμαράς, ασκεί έντονη κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλάει για τη διαγραφή του από την Νέα Δημοκρατία, για τα εθνικά θέματα, την Οικονομία, το μεταναστευτικό και το δημογραφικό, ενώ αναμένεται να δώσει το στίγμα του για τη δημιουργία ή όχι νέου κόμματος, θέμα που απασχολεί έντονα τον πολιτικό διάλογο.