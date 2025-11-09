Αντώνης Σαμαράς για ελληνοτουρκικά: Εξακολουθούμε να ξεπλένουμε την Τουρκία που μας εμπαίζει για την ΑΟΖ – Πυρά σε Γεραπετρίτη

Για όλους και για όλα μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε αναφορά στον θάνατο της κόρης του και είπε: «Ευχαριστώ κι εγώ, και η Γεωργία και ο Κώστας, για αυτό το κύμα συμπαράστασης από τον ελληνικό λαό».

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ξεπλένουμε την Τουρκία και αναφέρθηκε στην στάση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, τόσο προς την Τουρκία όσο και με την επίσκεψή του στη Λιβύη. «Τα πράγματα είναι απλά. Πώς να μην πυκνώνει η κριτική όταν φοβηθήκαμε ακόμα και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, δηλαδή σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Και όταν η Τουρκία εξαγγέλλει το δικό της καλώδιο με την Κύπρο το παράνομο ψευδοκράτος και δεν λέμε λέξη. Εξακολουθούμε ατάραχοι να ξεπλένουμε διεθνώς την Τουρκία. Πήρε τα eurofhiter και με τον Μερτς… Είναι οξύμωρο οι χώρες της Ευρώπης που κόπτονται για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα και τον καταπατητή της Κύπρου την Τουρκία και αυτό δεν βλέπω να το φωνάζει η Ελλάδα.» είπε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε να τονίσει τα λάθη που πιστεύει ότι έγιναν στην εξωτερική πολιτική με τα Σκόπια, τη Λιβύη αλλά και την Αίγυπτο.

«Ο Έλληνας υπουγός Εξωτερικών επισκέπτεται τον Χαφτάρ, ανταλλάσσει χειραψίες και την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η επιστολή της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης», ανέφερε και συνέχισε «τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, ο Γεραπετρίτης λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί».

«Απαγορεύεται δημόσια τοποθέτηση για υπουργό εξωτερικών (ας με πουν και μειοδότη) επισκέπτεται τον Χαφτάρ, με τον Ταταρ αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκλιση σε έναν ψευτοπρωθυπουργό γιατί η πολιτική είναι και διαχείριση συμβόλων, που στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε! Όταν η Αιγυπτος φτάσαμε να μας προκαλεί με τη Μονή Σινά; Προχωρά μετά από 13 χρόνια σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Τουρκια; Έδωσα αγώνα και δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή η σημερινή αφασία. Η Τουρκία επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο, κατέχει τη μισή Κύπρο και εμείς την ξεπλένουμε με την υπογραφή φιλίας. Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα; Και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα;», είπε χαρακτηριστικά.

«Ποιο είναι σχέδιο της Ελλάδας να ενδυναμώσει τη φιλιά της με χώρες ενάντια στην Τουρκία, όταν συνάπτεται συμφωνίες με την Άγκυρα; Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα;» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις φημολογούμενες μυστικές συμφωνίες μεταξύ του Γιώργο Γεραπετρίτη και του τούρκου ομόλογού του Χακάν Φιντάν.