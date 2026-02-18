Άννα Διαμαντοπούλου: Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης ηγεσίας, το συνέδριο θα εκπέμψει καθαρό μήνυμα

Στην εκπομπή «Αποδελτίωση» της ΕΡΤ3 με την Όλγα Ψαρίδου και τον Χρήστο Τσαλικίδη φιλοξενήθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνέντευξη με αιχμές και σαφείς τοποθετήσεις για τις εσωκομματικές εξελίξεις και την πορεία του κόμματος.

Η κ. Διαμαντοπούλου αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφωνίες και φαινόμενα εσωστρέφειας, σημειώνοντας ότι «έχουν γίνει λάθη». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της ηγεσίας, τονίζοντας πως οι διαφορετικές απόψεις διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου ενόψει του συνεδρίου. «Το συνέδριο θα εκπέμψει καθαρό μήνυμα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ενότητα και η πολιτική σαφήνεια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη φυσιογνωμία του κόμματος, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κόμμα εξουσίας», με συγκροτημένο πρόγραμμα και καθαρές θέσεις στήριξης προς την κοινωνία.