Ανδρουλάκης: Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές, έχουμε εθνικές εκλογές

Με τη φράση «πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο “κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας”», ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στις αιτιάσεις όσων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ασκούν κριτική για τις διαδικασίες που προτείνει πρός το συνέδριο του κόμματος.

Ανοίγοντας την συζήτηση στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, που συνεδριάζει από το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, ενόψει της συνεδρίασης της τη Κυριακή, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι έχει χρέος να απαντήσει σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν από τη μία αμφιβολίες, από την άλλη δεύτερες σκέψεις. «Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε. Ακούω να λέγεται ”μα, συνεδριάζουν τα όργανα;”. Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με τη ουσία των διαφωνιών ξεκαθάρισε ότι 4.000 θα είναι οι εκλεγμένοι σύνεδροι συν οι σύνεδροι από τους αποδήμους. «Μεγάλο, λοιπόν, συνέδριο. Για να τελειώσουν οι ψίθυροι ότι θέλουμε μικρό συνέδριο. Αναλογία εκλεγμένων-αριστίνδην, ούτε ένας πάνω, ούτε ένας κάτω», ανέφερε κι απάντησε στις προσωπικές αιχμές που, όπως είπε, δέχθηκε. «Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;».

Συμπλήρωσε ότι η κατανομή που προτείνει βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος, όπως ειπώθηκε. «Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη. Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του», τόνισε ενώ επισήμανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας κι έδωσε παραδείγματα πόσων ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές και στις Ευρωεκλογές και πόσοι στις εσωκομματικές. «Να το βάλουμε και στο καταστατικό μας, ώστε να καταλάβουν κάποιοι ότι η κατανομή από εδώ και πέρα στους συνέδρους θα γίνεται βάσει της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού για να μην έχουμε αυτά τα παραδείγματα», προσέθεσε.

Σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά έφερε βουλευτές εν ενεργεία και άλλα στελέχη και τώρα έγινε το ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοικτό. Όποιος θέλει να επιστρέψει σε αυτόν τον αγώνα, να έρθει. Με τον ίδιο τρόπο που έρχονταν και στελέχη τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι τώρα μπορούμε, όπως μπορούσαμε και παλαιότερα».

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε τη συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη-Ρ.Τ. Ερντογάν. «Προφανέστατα, χαιρετίζουμε το καλό κλίμα της συνάντησης. Αλλά, εδώ υπάρχουν θέματα ανοικτά, όπως το καλώδιο. Ακούσαμε κάποια εξέλιξη; Θα ποντιστεί το καλώδιο; Διότι, σήμερα, σε τηλεοπτική παρουσία του ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Θεοχάρης, είπε ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος. Πρέπει να τοποθετηθεί σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών και η Νέα Δημοκρατία, αν εντέλει μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν η γραμμή είναι ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη θεώρηση, την οποία καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ και για την οποία πρέπει να τοποθετηθεί η κυβέρνηση σήμερα», υπογράμμισε.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να εξαρτάται η ποιότητα δημοκρατίας της χώρας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ποιότητα λειτουργίας της Βουλής από το χαρακτήρα και τη στρατηγική του εκάστοτε πρωθυπουργού. «Σε καμία των περιπτώσεων και κανένας αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, από τον ιδρυτή μας μέχρι σήμερα, ουδέποτε παίξαμε επικίνδυνα παιχνίδια με τη δημοκρατία εις βάρος του ελληνικού λαού και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η ηθική και αξιακή μας διαφορά», τόνισε.