Αγαπηδάκη: Νέο πρόγραμμα για την πρόληψη της υπέρτασης, στο πλαίσιο του “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει ήδη οδηγήσει εκατομμύρια πολίτες σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων. Συνολικά, πάνω από 5,7 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει, ενώ περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τα παραπάνω ανέφερε σε συνέντευξή της στον Real FM η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη νέου, δωρεάν προγράμματος πρόληψης για την υπέρταση, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 500.000 πολίτες στη χώρα παραμένουν αδιάγνωστοι.

«Επί 40 χρόνια ουσιαστικά είχαμε εκπαιδευτεί να περιμένουμε να αρρωστήσουμε για να πάμε στον γιατρό. Γι’ αυτό και δεν είχε αναπτυχθεί η κουλτούρα της πρόληψης. Η θεμελίωση της πρόληψης στη χώρα μας είναι όραμα και εντολή του πρωθυπουργού. Μετά την πανδημία έγινε συνολική αξιολόγηση των αναγκών του ΕΣΥ και ένας από τους βασικούς πυλώνες μεταρρύθμισης ήταν η πρόληψη.

Για εμάς είναι πολύ σημαντικό ότι ως κυβέρνηση φέραμε μια πολιτική, κάτι που έλειπε 40 χρόνια από τη χώρα: περάσαμε από το “ περιμένω να αρρωστήσω για να πάω στον γιατρό” στο “ προλαμβάνω για να αποφύγω τη νόσο”, ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» απευθύνεται σε περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, και προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε εξετάσεις μέσω δημόσιων και ιδιωτικών δομών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού γρήγορα και απλά, χρησιμοποιώντας μόνο τον ΑΜΚΑ τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε άλλες δράσεις πρόληψης, όπως το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων, στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί 50.000 δικαιούχοι, καθώς και το πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία, με 1,8 εκατομμύρια παραπεμπτικά και σημαντική ανταπόκριση των πολιτών.

Τέλος, μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας, εντοπίζονται περιστατικά με σοβαρούς παράγοντες κινδύνου που διαφορετικά θα παρέμεναν αδιάγνωστα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πρόληψης ακόμη και όταν δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα.

«Με τις Κινητές Ομάδες Υγείας, 180 κλιμάκια που επισκέπτονται περιοχές σε όλη την Ελλάδα, έχουμε εντοπίσει πολλούς ανθρώπους με πολύ υψηλές τιμές λιπιδίων στο αίμα, όπως τριγλυκερίδια, χωρίς να το γνωρίζουν», πρόσθεσε η κ. Αγαπηδάκη.

Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν δωρεάν κατ’ οίκον ιατρική επίσκεψη καλώντας στο 1135.

Σχετικά με τις αναβαθμίσεις στα Κέντρα Υγείας και την ενίσχυση προσωπικού, η κ. Αγαπηδάκη σημείωσε ότι ανακαινίζονται 156 Κέντρα Υγείας και πάνω από 80 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. «Το ΕΣΥ έχει 10% περισσότερο προσωπικό σε σχέση με το 2019. Υπάρχουν αυξήσεις αποδοχών και επιπλέον κίνητρα για γιατρούς σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χατζηιωάννου θα δοθούν επιπλέον οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς για υπηρεσία σε 50 μικρά νησιά.

Η υγεία είναι μια συνεχής μάχη βελτίωσης. Σύμφωνα με δημοσκοπικά στοιχεία, η υγεία από βασικό πρόβλημα των πολιτών με ποσοστό άνω του 30% το 2023, βρίσκεται πλέον στην 4η-5η θέση με ποσοστά 3-5%. Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν», κατέληξε η κ. Αγαπηδάκη.