MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε Red Code ο Έβρος λόγω υψηλού κινδύνου για πλημμύρες

|
THESTIVAL TEAM

Σε κατάσταση «Red Code» έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από σήμερα έως και την Καθαρή Δευτέρα την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, καθώς και της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης ”Red Code” από σήμερα Τετάρτη 18.02.2026 έως και τη Δευτέρα 23.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου».

Η Γενική Γραμματεία καλεί τον δήμο και την Περιφέρεια «να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)».

Έβρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 λεπτά πριν

Η Αθηνά Οικονομάκου για τον γάμο της: Έχουμε κουραστεί όλοι με τον ντόρο που γίνεται με τα δημοσιεύματα, είναι ανούσιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Με σαρακοστιανά εδέσματα θα γιορταστούν τα “Κούλουμα” την Καθαρά Δευτέρα

ΚΑΙΡΟΣ 19 ώρες πριν

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη – Επί ποδός η Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων – Οι συστάσεις του Δήμου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – Από θαύμα δεν υπήρξε έκτος νεκρός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Να θυσιαστούμε στο γήπεδο και να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές