Τέρενς Κουίκ: Πικραίνομαι που έχασα χρόνο από το μεγάλωμα των παιδιών μου, είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία

Ο Τέρενς Κουίκ σε συνέντευξή του στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα”, μίλησε για τις στιγμές που έχουν καθορίσει την επαγγελματική του διαδρομή και τις στιγμές που έχασε, λόγω δουλειάς, από την οικογένεια του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τέρενς Κουίκ εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “αναμφισβήτητα ένα σοκ που είχα πάθει στην τηλεόραση είναι που έπεσε ένας προβολέας, ο οποίος ξεκαρφώθηκε από το ταβάνι, όταν έκανα ειδήσεις στην ΕΡΤ και έσκασε μπροστά μου. Μιλάμε για έναν προβολέα που ζυγίζει δεκάδες κιλά. Τη γλίτωσα εκεί”.

“Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήμουν τόσο συγκινημένος που δεν μπορούσα να πω την είδηση. Ήμουν το παιδί του πολιτικά. Με το που τελείωσε μάλιστα η εκπομπή, την ώρα που τελείωνε η μετάδοση, μου είπαν στο ακουστικό “μόλις τελειώσουμε, φύγε κατευθείαν για το ΙΑΣΩ”. Γεννούσε η γυναίκα μου τον γιο μου”.

“Πικραίνομαι που έχασα χρόνο από το μεγάλωμα των παιδιών μου λόγω της δουλειάς. Θέλω να μετανιώνω αλλά ξέρω ότι είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία. Με τη γυναίκα μου, την Άντα, κουβεντιάζω πολλές φορές αυτό το θέμα αλλά, όταν θες να ‘σαι υπεύθυνος και σου έχουν εμπιστευτεί μια θέση, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά”.


"Θέλω να μετανιώνω αλλά ξέρω ότι είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία. Με τη γυναίκα μου, την Άντα, κουβεντιάζω πολλές φορές αυτό το θέμα αλλά, όταν θες να 'σαι υπεύθυνος και σου έχουν εμπιστευτεί μια θέση, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά" πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Τέρενς Κουίκ στο μαγκαζίνο της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1.

