Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη – Πέθανε ο πατέρας του, Σπύρος

Δύσκολες ώρες βιώνει ο γνωστός ηθοποιός και Ευρωβουλευτής της Νίκης, Νίκος Αναδιώτης, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας και σήμερα το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία του.

Ο Σπύρος Αναδιώτης πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Ο ίδιος ζούσε στο Αίγιο μαζί με την οικογένειά του, όπου κάποτε ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού. Συγκεκριμένα ο πατέρας του Νίκου Αναδιώτη ήταν ακτινολόγος και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία που ζούσε.

Η κηδεία θα τελεστεί στις 15:30 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.

Τραγικές φιγούρες είναι η σύζυγός του, Κατερίνα, τα παιδιά του Γιώργος και Ειρήνη, Νίκος και Βασιλική και τα εγγόνια Σπύρος, Κωνσταντίνος Μάριος και Κατερίνα.

