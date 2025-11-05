Θεσσαλονίκη: Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο οινοποιός Βαγγέλης Γεροβασιλείου

Σε μια τελετή γεμάτη εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές από αμπελώνες, ο οινοποιός Βαγγέλης Γεροβασιλείου αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την προσφορά του στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και τη συνεισφορά του στην κοινωνία, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Για μια τιμή που μέσω του ίδιου «αποδίδεται σε έναν ολόκληρο κόσμο που υπηρετεί με αφοσίωση και αυταπάρνηση την ελληνική γη, το αμπέλι και την ποιοτική παραγωγή κρασιού στη χώρα μας, με βασικές αρχές το ήθος και τη συνέπεια» έκανε λόγο ο κ. Γεροβασιλείου.

Πρόσθεσε δε ότι «ο τίτλος αυτός αναδεικνύει τη στενή σχέση της παιδείας με την παραγωγή», ενώ χαρακτήρισε τιμή του να συνδέεται η δική του διαδρομή με το όραμα και τη δράση ενός δημόσιου Πανεπιστημίου, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

«Σήμερα, το Πανεπιστήμιό μας έχει τη χαρά και την τιμή να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα σ’ έναν άνθρωπο που ενσαρκώνει στην πράξη ό,τι προσπαθούμε να διδάσκουμε στις αίθουσες: ότι η γνώση, η καινοτομία και η ποιότητα μπορούν να μεταμορφώσουν όχι μόνο μια επιχείρηση, αλλά ολόκληρη τη χώρα», τόνισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Στυλιανός Κατρανίδης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών Δημήτριος Κυρκιλής, πρόσθεσε ότι αυτή η αναγόρευση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα.

«Τιμούμε έναν άνθρωπο που μέσα από το έργο του έχει αναδείξει την αξία της ελληνικής γης, της γνώσης και της δημιουργικότητας», ανέφερε ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Ευτύχιος Σαρτζετάκης, ενώ κατά την εκφώνηση του επαίνου αναγόρευσης, ο καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Νικόλαος Μαραντζίδης σημείωσε: «Τιμούμε έναν άνθρωπο που αντιλαμβάνεται βαθιά ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ευδοκιμήσει έξω από την κοινότητα που τη φιλοξενεί».

Η Μαλαγουζιά και η γέννηση του Κτήματος Γεροβασιλείου

Ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου έκανε μια σύντομη αναδρομή στη σχέση ζωής που έχει με τον αμπελώνα. Από τις σπουδές του στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ, στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux και τον μέντορά του καθηγητή Emile Peynaud, στο δίλημμα να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα ή να επιστρέψει στο αμπέλι, το οποίο και έκανε, περνώντας τις πρώτες δύο δεκαετίες στο Κτήμα Porto Carras, μέχρι σήμερα.

Εξέφρασε την περηφάνια του που συνέβαλε στην ανάδειξη της Μαλαγουζιάς «μιας σχεδόν ξεχασμένης ελληνικής ποικιλίας», όπως είπε. «Με επιμονή και πίστη στο δυναμικό της και τις μεγάλες της προοπτικές, τη μελέτησα σε βάθος,την οινοποίησα, και κατάφερα να την αναδείξω. Από τις πρώτες πειραματικές οινοποιήσεις μέχρι την ευρύτερη αποδοχή της, η Μαλαγουζιά έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα», σημείωσε.

Το 1981 επέστρεψε στον τόπο του την Επανομή, «φύτεψα με τα χέρια μου, μαζί με τη μητέρα μου τις πρώτες ρίζες», είπε. Έτσι γεννήθηκε το Κτήμα Γεροβασιλείου, το οποίο σήμερα ξεπερνά τα 1.000 στρέμματα και έχει απλωθεί μέσα από συνέργειες και συνεργασίες στο Παγγαίο, στην Πελοπόννησο, στη Θηρασιά, στη Γουμένισσα, μέχρι και το Stellenbosch της Νότιας Αφρικής, διαδρομές που δείχνουν «το πόσο κοινή μπορεί να είναι η γλώσσα του κρασιού, ακόμη κι όταν αλλάζουν οι τόποι», όπως τόνισε.

Είναι πολιτιστικό προϊόν με τεράστιο εύρος

Το Οινοποιείο, το Μουσείου Οίνου και το Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Επανομή συμβάλλουν «στη μετάδοση του πολιτισμού που κρύβεται πίσω από τον καρπό του αμπελιού, καθώς πρόκειται για ένα πολιτιστικό προϊόν με τεράστιο εύρος», τόνισε ο κ. Γεροβασιλείου, παραλληλίζοντας το πανεπιστήμιο με το οινοποιείο. «Και στα δύο, μέσα από υπομονή, φροντίδα και επιμονή, ωριμάζουν όχι μόνο οι ιδέες αλλά και οι άνθρωποι», είπε.

«Το Πανεπιστήμιο είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα Πνευματικό Οινοποιείο. Και όπως ο οινολόγος προσπαθεί να αναδείξει κι όχι να αλλοιώσει το δυναμικό του σταφυλιού, έτσι και ο δάσκαλος καθοδηγεί με μέτρο και φροντίδα τον φοιτητή», σημείωσε ο κ. Γεροβασιλείου.

Η εκδήλωση, στην οποία μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, ολοκληρώθηκε με τζαζ μουσική από τους φοιτητές Κίμωνα Παπαλόπουλο και Γεώργιο Πατσαδάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ