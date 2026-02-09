Πρυτανεία ΑΠΘ για επεισόδια έξω από το campus: Η εσωτερική έρευνα ολοκληρώνεται – Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά με το υπ. Παιδείας

Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά με το Υπουργείο Παιδείας, αναφέρουν σε ανακοίνωση τους Πρυτανικές Αρχές για τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από μολότοφ ένας αστυνομικός.

Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου και τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ.

Η δήλωση των Πρυτανικών Αρχών για τα γεγονότα στην Πολυτεχνική:

“Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια.

Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους”.