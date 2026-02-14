Μαθήτριες και μαθητές από όλη την Ελλάδα διαγωνίζονται στη Γλωσσολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το ΕΚΠΑ

Η 2η Πανελλήνια Μαθητική Ολυμπιάδα Γλωσσολογίας διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας Τμήμα και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και από το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ολυμπιάδα θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), από τις 11.30 π.μ., με διάρκεια 2 ωρών.

Στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν 267 μαθήτριες και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και 417 στο ΕΚΠΑ, από σχολεία από όλη την Ελλάδα. Ο διαγωνισμός έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση από τον διεθνή φορέα International Linguistics Olympiad (IOL).

Αναλυτική και κριτική σκέψη στο επίκεντρο του Διαγωνισμού

Η Πανελλήνια Μαθητική Ολυμπιάδα Γλωσσολογίας δίνει την ευκαιρία στις μαθήτριες και στους μαθητές να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο της γλώσσας μέσα από γλωσσικούς γρίφους, χωρίς να απαιτείται γνώση συγκεκριμένων γλωσσών, αλλά μόνο αναλυτική και συνθετική σκέψη, παρατηρητικότητα και διάθεση για εξερεύνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να ανακαλύψουν τη γλωσσική ποικιλομορφία γνωρίζοντας γλώσσες που δεν ήξεραν, να δουν τη μοναδική λογική που χαρακτηρίζει κάθε γλώσσα και το πώς λειτουργούν τα γλωσσικά συστήματα (γλωσσικοί φθόγγοι, δομή λέξεων και προτάσεων), αλλά και να εξασκήσουν την αναλυτική, συνθετική και κριτική τους σκέψη.

Από την Πανελλήνια στη Διεθνή Ολυμπιάδα

Οι μαθήτριες και οι μαθητές που θα διακριθούν θα βραβευτούν σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Μια ομάδα αποτελούμενη από τους/τις βραβευμένους/ες μαθητές/τριες με την καλύτερη επίδοση, θα έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 23η Διεθνή Ολυμπιάδα Γλωσσολογίας (IOL), η οποία θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι (26 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2026).